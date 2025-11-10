Megtalálták a felelőst a Galatasaraynál a vereség után, Sallai Roland is megszólalt

Sallai Roland cserként állt be a Galatasaray vasárnapi bajnokiján, az isztambuli csapat mégis 1-0-ra kikapott a 12. fordulóban a Balogh Botonddal felálló Kocaelispor otthonában. A második félidőben az Ajax ellen mesterhármast jegyző Victor Osimhen kiegyenlített, de a gólt végül a videóbíró segítségével a játékvezető elvette. Törökországban pedig, jól tudjuk, ennyi bőven elég, hogy hatalmas botrány kerekedjen.

Sallai Roland csapata, a Galatasaray egyenlítőgólja, amit a videóbíró elvett. Forrás: Beinsports.com.tr

Jogosan háborognak a Galatasaraynál az elvett gól után?

A 83. percben éppen Sallai beadásából született a gól. A magyar beívelését Baris Alper Yilmaz fejelte vissza, Osimhen pedig kapásból a kapuba lőtt. Csakhogy a Galatasaray brazilja, Gabriel Sara lesen állt. A középpályás a védőket és a kapust is akadályozta, így a videóbíró kihívta a játékvezetőket, aki alapból megadta a találatot.

A Galatasaray-szurkolók főként azon akadtak ki, hogy miután ilyen közel voltak egymáshoz a játékosok, így a félautomata lesrendszer nem működött, manuálisan húzták be a vonalakat.

Firat Aydinus helyeselte a VAR döntését: – Sara a 83. percben lesen volt, amikor Osimhen gólt szerzett. A gólt helyesen érvénytelenítették, mivel Sara befolyásolta az ellenfél játékosait, emellett hozzáért a labdához. További probléma, hogy a lesvonalat manuálisan húzták meg. A három játékos olyan közel volt egymáshoz, hogy a félautomata lesrendszer egyetlen keretként látta őket, ezért a húzást manuálisan végezték – mondta a korábbi török játékvezető.

Sallai Roland is értékelt a vereség után

A Galatasaray először kapott ki a bajnokságban, 12 mérkőzés után a 29 pont miatt azonban aligha kell szégyenkeznie, főleg, hogy ezzel vezeti az első osztályt – a második Fenerbahce a hétvégén nyert, így egy pontra felzárkózott. Sallai Roland a lefújás után röviden értékelt a helyi tévének.

A három pontért jöttünk, csalódottak vagyunk. Tudjuk, hogy nem teljesítettünk a legjobban, vannak hibáink, amelyekből tanulnunk kell. Még mindig vezetjük a bajnokságot, és így akarjuk ezt folytatni.

A Galatasaray a válogatottszünet után, november 22-én hazai pályán javíthat a török bajnokságban. Mindeközben a Bajnokok Ligája alapszakaszában remekel a török bajnok, négy forduló után kilencpontos az együttes, ezzel pedig a kilencedik – például a Barcelonát, a Chelsea-t és a Borussia Dortmundot is megelőzve.