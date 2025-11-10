Bódog TamásNB IKovácsréti MárkNyíregyházaPuskás Akadémia

Bódog Tamás és játékosa élő adásban állt bele a játékvezetőbe + videó

Bódog Tamás, a Nyíregyháza vezetőedzője és Kovácsréti Márk, a nyírségiek játékosa egyetértett abban, hogy bírói hiba előzte meg a Puskás Akadémia egyenlítő gólját az utolsó percben. Bódog emellett Bright Edomwonyiról is beszélt, a nigériai támadó vasárnap gólt szerzett, kedden viszont már műteni fogják.

Magyar Nemzet
2025. 11. 10. 7:42
A Nyíregyháza hiába vezetett a Puskás Akadémia ellen, a vendégek a hajrában egy szabadrúgásból egyenlítettek
A Nyíregyháza hiába vezetett a Puskás Akadémia ellen, a vendégek a hajrában egy szabadrúgásból egyenlítettek (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)
A Puskás Akadémia csak a 90. percben egyenlített ki a sereghajtó Nyíregyháza otthonában a NB I 13. fordulójának zárómeccsén. A lefújás után a hazaiak vezetőedzője, Bódog Tamás, illetve játékosa, Kovácsréti Márk az M4 Sport kamerái előtt kritizálta a játékvezetőt, szerintük nem történt szabálytalanság a Puskás gólhoz vezető szabadrúgása előtt.

Rúsz Márton fújta be a Puskás Akadémia szabálytalanságát, amin a Nyíregyháza vezetőedzője, Bódog Tamás is kiakadt
Rúsz Márton fújta be a Puskás Akadémia szabálytalanságát, amin a Nyíregyháza vezetőedzője, Bódog Tamás is kiakadt (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Bódog Tamás és Kovácsréti Márk nyilatkozata a bírói döntésről

– Megvoltak a lehetőségeink, még egyet rúgni kellett volna és el tudtuk volna kerülni ezt az izgalmat a végén, ezt a szituációt…  – kezdte a hazai pályán a kispadon debütáló Bódog Tamás a lefújás után.

Ha egy ilyet megadsz, még tízezer ilyet meg lehet adni, az ilyet meg sem nézi a bíró, megy tovább… Na mindegy, lefújta, biztosan azt látta, nincs ezzel semmi gond.

A saját hibánk, gratulálunk a Puskásnak az egy ponthoz, mi meg próbáljuk a következő meccsre felépíteni magunkat. A hozzáállás az szenzációs volt! – nyilatkozta Bódog, aki két döntetlennel kezdett a kispadon.

Ennél is durvábban fogalmazott a gólpasszt adó Kovácsréti Márk.

Az egész meccsen jobbak voltunk, nem is volt igazából helyzetük. Kívülről nagyon sok segítség érkezett az irányukba, ami nekem érthetetlen. Úgy néz ki, hogy mindenképp egy pontot kellett szerezniük…

Sérülten játszott a Nyíregyháza gólszerzője, műtét vár rá

A nyáron a DVTK-tól ingyen érkező nigériai támadó, Bright Edomwonyi már az ötödik gólját szerezte. Bódog Tamás azonban a lefújás után megerősítette, hogy sérülten játszott a 31 éves csatár, a héten pedig meg is műtik. Bódog hozzátette, tervezett műtétről volt szó, azt azonban nem mondta meg, hogy mennyit kell Edomwonyinak kihagynia. 

A játékosok mentek, amíg tudtak, Edomwonyi például sérülten vállalta a játékot, holnapután viszik a műtőbe és operálják.

Nem akarok nagyokat mondani, mert tíz napja ismerem a brigádot, de öröm velük dolgozni, és amit kérek, próbálják száz százalékig megvalósítani, úgyhogy ez most egy ilyen félig tele a pohár, de félig üres is érzés – mondta Bódog.

A Nyíregyháza a novemberi válogatottszünet után a vasárnap Kazincbarcikán nyerő Ferencváros otthonába látogat. 

