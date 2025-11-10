Karácsonyék kisiklatták a fővárost: közlekedési káosz, korrupció, drogosok, hajléktalanok, kiürült kassza + videó

„Hova tűnt a főváros pénze? Milyen korrupciós ügyekben vett részt Karácsony Gergely és csapata? Milyen ambíciókkal kezdte meg a város vezetését, és hogyan hatott ez a budapestiekre?” – fogalmazott meg sokakat foglalkoztató kérdéseket a közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra.

Szentkirályi Alexandra. Fotó: MTI/Illyés Tibor

A fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője ismertette:

tényfeltáró videóriportot készített a Magyar Nemzet Karácsony Gergely eddigi hat főpolgármesteri évéről, amelyben ezekre a kérdésekre is választ kapunk.

A főváros tragédiája: közlekedési káosz, korrupció, drogosok, hajléktalanok – és kiürült kassza. Az addig fejlődési pályán lévő fővárost kisiklatta Karácsonyék hatalomra kerülése, és a helyzet azóta csak romlott. Hamar kiépülhetett a jutalékos rendszer, vagyis az a jogsértő működési mechanizmus, amelyben fővárosi ingatlanokat árusíthattak ki csúszópénz kíséretében.

A Lánchíd felújításánál is felmerült a korrupció gyanúja: az eredeti terveknél kevesebb műszaki tartalommal, mégis ötmilliárd forinttal drágábban valósult meg, és a mai napig nem tudták megcáfolni, hogy közpénzek tűntek el a rekonstrukció során

– foglalta össze Szentkirályi, aki arról is szólt: több mint százmilliárd forinttal nőtt a főváros adóssága, mindezt úgy, hogy a városvezetés időközben 1400 milliárd forint iparűzési adóbevételhez jutott.

Arra is érdemes emlékeznünk, hogy a már eleve eladósodott főváros megvette Rákosrendezőt – öncélúan, a saját politikai érdekei miatt. Miközben Karácsony Gergely nap mint nap a kormányra mutogat, és ürügyeket keres, miért van csődközeli állapotban Budapest, a Magyar Nemzet oknyomozó riportjából kiderül az igazság – húzta alá a frakcióvezető, aki ajánlja a teljes dokumentumfilmet, hogy tisztán lássuk, mi történt és mi történik ma is a fővárosunkkal.