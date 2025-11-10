M0-sm7balesetútforgalomfőútautópályadugó

Elesett az M0-s, 12 kilométeres a dugó

Az Útinform tájékoztatása szerint sokan haladnak a főváros környéki utakon. Az M0-son baleset miatt több mint tíz kilométeres torlódás alakult ki. Délelőtti helyzetjelentés az utakról.

Magyar Nemzet
2025. 11. 10. 9:25
Élénk a forgalom a főváros környéki utakon – számolt be az Útinform. Telítettek a sávok több gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalán, az M3-as autópályán, Hatvan és Budapest között, az M7-es autópályán Érd térségében és az M2-es autóúton, Vác és Dunakeszi térségében.

Dunaharaszti, 2018. szeptember 14. Torlódás az M0-ás autóút déli szakaszának felújítási munkálatai miatt Dunaharasztinál 2018. szeptember 14-én. Új forgalmi rend lép életbe az M0-ás autóút déli szakaszának felújításánál, hogy csökkentsék a torlódásokat. A Hárosi Duna-hídon a munkaterület mellett az M1-es autópálya irányába az eddigi kettő helyett három forgalmi sáv, míg a Soroksári Duna-híd felé hosszabb gyorsítósávok segítik majd a közlekedőket. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd
Illusztráció. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon, Tatabánya és az M0-s autóút csomópontja között terelésben kell autózni. Az erős forgalom miatt Bicskétől szakaszosan lelassul a haladás, helyenként feltorlódnak a járművek, különösen a külső sávban.

Sokan haladnak a 10-es főúton a solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között, a 31-es főúton Maglódtól, valamint az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába.

Az M5-ös autópályán Gyál térségében egy teherautó rakománya az útburkolatra szóródott. A 19-es kilométernél a Szeged felé vezető oldalon torlódásra kell számítani, illetve a forgalom visszatorlódik az M51-es autóútra.

Korábban baleset történt az M0-s autóúton Halásztelek térségében a 15-ös kilométernél. Az M1-es autópálya felé vezető oldalon újra megindult a forgalom.

A torlódás lassan oszlik, de így is eléri a 12 kilométert.

A 33-as főúton, Hortobágy belterületén egy személyautó és egy motoros ütközött össze. A 73-as kilométernél a forgalom félpályás lezárás mellett halad.

Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy között, az 56-os kilométertől az M0-sig terelésben kell autózni. A külső sávban a csomópontoknál lelassulhat a haladás, de az átterelt belső sávban jó tempóban lehet közlekedni.

Az M1-es autópályán, Hegyeshalom és Győr között aszfaltoznak a 143-as és a 135-ös kilométer közötti szakaszon. A munkához kapcsolódóan a 142-es Lébény csomópont, Budapest felé vezető oldalán a le- és a felhajtó ágat is lezárták. A felhajtásnál a Mosonmagyaróvár, a lehajtásnál az M85-ös csomópont felé kell kerülni.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)

               
       
       
       

