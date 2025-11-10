Szijjártó Péter az Igazság órájában árul el kulisszatitkokat a washingoni tárgyalásokról

Brüsszelről szólva a külügyminiszter arról is beszélt, hogy az Orbán–Trump megállapodás azt is megmutatta, hogy Ursula von der Leyen és társai teljesen alkalmatlanok a feladatukra.
Mert odament a miniszterelnök és kötött egy olyan megállapodást, ami kölcsönösen előnyös. Jó az Egyesült Államoknak és jó Magyarországnak. Ursula von der Leyennel olyan megállapodást kötött, ami jó az Egyesült Államoknak és botrányosan tragikusan rossz az európaiaknak
– emelte ki.
Annak kapcsán, hogy Magyar Péter szerint nem történt érdemi döntés a washingtoni találkozón, Szijjártó Péter megjegyezte, „nem tudom, hogy ember hogy fordulhat ki így magából”.
Két és fél éve ott ült a Fidesz rendezvényén az első sorban. Ő tapsolt a miniszterelnöknek. És oda volt, kicsinálta idegileg a rendezvényszervezőket, hogy neki ott kell lennie legelől. Akkor most miről beszélünk? Ki ez az ember? Milyen személyisége lehet egy ilyen embernek? Most amit mondott, az szerintem nem érdekes, mert látszik, hogy fogalma sincs, nyilván nem volt ott, és reméljük soha nem is lesz ott, mert nagyon nagy baj lenne. A lényeg az, hogy ő biztosan nem tudta volna elérni azt, hogy a magyar emberek energiaszámlája ne növekedjen háromszorosára, és azért nem tudta volna elérni, mert láthattuk, ahogy az amerikai elnök jelezte, hogy fogalma sincs, hogy ki az a másik ember
– tette hozzá, és arról is beszélt, Magyar Péter Brüsszel kezében van. – Brüsszel akadályozza, hogy Magyarországon vele szemben jogi eljárások induljanak meg, és azért akadályozza, mert cserébe ez az ember átadná Magyarországot a brüsszeli érdekeknek – fogalmazott.
Brüsszel akadályozza Magyarországon jogi eljárások lefolytatását ezzel az emberrel szemben, aki azt mondta, hogy ő soha nem bújna mentelmi jog mögé, meg a mentelmi jogot fel kell számolni. Ezt az embert jelenleg Brüsszel védi a mentelmi jogával, a magyarországi jogi eljárásokkal szemben. És ennek az embernek ezért cserébe teljesíteni kell. Át kell játszani Magyarországot Brüsszel kezébe. Egy ember, aki a saját támogatóinak adatbázisát ukránokkal csináltatja meg. Miről beszélünk?
– tette fel a kérdést. A Tisza adatszivárgási botránya kapcsán pedig kijelentette, ukránok 200 ezer magyar ember adataihoz jutottak hozzá.