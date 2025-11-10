Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Igazság órája című műsorban a Józan ész Youtube-csatornán számolt be Németh Balázsnak a washingtoni tárgyalásokról.

Szijjártó Péter az Igazság órájában árul el kulisszatitkokat a washingoni tárgyalásokról

Fotó: MTI

A miniszter a beszélgetés elején a BBC botránya kapcsán elmondta, ebben nincs sok újdonság érzés, hiszen a nemzetközi mainstream média felvállaltan küzd a patrióta politikusok ellen.

A nemzetközi mainstream média soha nem válogatott az eszközökben. A nemzetközi mainstream média önmaga számára minden manipulációt, átverést és álhírgyártást elfogadhatónak tart akkor, amikor jobboldali vagy patrióta politikusokkal kell szembenézni

– fogalmazott. Emlékeztetett, a nemzetközi mainstream média szinte szó szerinti leiratot közölt egy olyan Trump–Orbán telefonbeszélgetésről, ami nem történt meg, és ezért mind a mai napig nem kértek elnézést.