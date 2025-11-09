Az adatbotrány Magyar Péter felelőssége

Dezse Balázs Origo: „Azért zárójelben jegyezzük meg, hogy amíg a kisfiú itthon hisztizik, addig a nagyok kint vannak épp Donald Trumpnál, és Magyarországnak előnyös megállapodásokat kötnek éppen, hogy azoknak is jó legyen, akik együtt hisztiznek a bütykökkel épp amiatt, mert nekik szánalmas az életük, ezért tele vannak frusztrációval. Ezeknek az embereknek most épp azon kellene elgondolkodniuk, hogy az újabb Tisza-botrány nem csupán egy adatkezelési fiaskó, hanem egy súlyos felelősségi kérdés is. Egy ország irányítása nem PR-fogás, nem kommunikációs trükk, és attól nem oldódnak meg a problémák, hogy valaki a földre veti magát és toporzékol. A valóság makacs dolog: ez az adatbotrány Magyar Péter nevéhez kötődik, és az ő felelőssége bármi is történik a kiszivárgott adatokkal.”



