Rendkívüli

Orbán Viktor: Európának nemcsak békére, hanem békességre van szüksége + videó

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 12. 20. 14:53

Így írnak ők – December 20., délután

0

A ma délutáni idézetgyűjteményben Nagy Bandó András, Lendvai Ildikó, Márki-Zay Péter, Gelencsér Ferenc és Vésey Kovács László gondolataiból tallózunk

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Összes idézet

Nagy Bandó András

A szerző által emlegetett vizsgálat „humoristáknak” javallott leginkább

Lendvai Ildikó

A független Ildikó szakértői véleménye

Márki-Zay Péter

Nagy bajban van a Tisza, ha már a Márki-Zaytól várnak poénokat

Gelencsér Ferenc

Nagy bajban van Gelencsér, ha már a Márki-Zaytól lopja a „poénokat”

Vésey Kovács László

„Idegen hatalom ügynökei vagytok”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Így írnak ők

Tovább az összes cikkhez chevron-right
idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – December 20., délután

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – December 20., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – December 19., délután

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – December 19., délelőtt

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekbrüsszel

Kalandozás a „migránsgettóban”

Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
idezojelektönkretétel

Az ország tönkretételének programja

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekEurópa

Amerika borítja az asztalt

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekpedofil

Morális hasadás és pedofilcirkusz

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekszeged

Szeged

Bayer Zsolt avatarja

Lézengünk a Pick Arénában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.