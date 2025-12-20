Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 12. 20. 7:14

Így írnak ők – December 20., délelőtt

A ma délelőtti idézetgyűjteményben Tarjányi Péter, Nagy Attila Tibor, Hortay Olivér, Dezse-Zelenka Dóra és Deák Dániel  gondolataiból tallózunk

Tarjányi Péter

Érzi már a melegséget Kovács néni, mert akkor tegye a kezét a kijelzőre

Nagy Attila Tibor

„Ez lesz majd a virágzó sajtószabadság?”

Hortay Olivér

„Épül a szuverenista blokk Európában”

Dezse-Zelenka Dóra

„Nem lehet, hogy egy nap nem erről az egoista selyemfiúról szól”

Deák Dániel

Orbán Viktor országjárása mozgósítja a békepárti patrióta szavazókat

