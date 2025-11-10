Soha nem látott roham a kormány kkv-kat segítő hiteléért

A kormány október 6-án vezette be a fix 3 százalékos kkv-hitelt, amelynek hatására soha nem látott roham indult az új, kedvezményes kamatozású vállalkozói hitelekért: a Széchenyi-kártya-program hét terméke esetén egyetlen hónap alatt több mint 5000 igénylés és 280 milliárd forintnyi hitelkérelem érkezett. Éves összehasonlításban az igénylések száma több mint kétszeresére, összegben pedig háromszorosára nőtt a 2024. októberi adathoz viszonyítva – írja hétfői közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A vállalkozói hitel jelentős segítség a hazai kkv-knak

Fotó: MN

A kormány által biztosított 3 százalékos támogatott kamat lehetőséget ad arra, hogy a cégek olcsóbb forrással finanszírozzák forgóeszköz- és működési igényeiket, miközben javítják cash-flow helyzetüket és csökkentik finanszírozási kockázataikat

– hangsúlyozta Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkár.

Vállalkozói hitel: beszéljenek a számok

A fix 3 százalékos kkv-hitel indulását követő 18 munkanap alatt 240 milliárd forint értékben érkezett be likviditási típusú hiteltermékre igénylés, ami több, mint eddig bármelyik hónapban. Komoly eredmény az is, hogy a likviditási hitelek iránti kereslet nem csökkentette érdemben a beruházási hitelek iránti igényt. Ezt mutatja, hogy a hónap során 1200 beruházási hiteligénylést regisztráltak a KAVOSZ-irodák 38 milliárd forint értékben, ami mind darabszámban, mind értékben 70 százalékkal múlja felül az egy évvel korábbi adatot.

Abban is rekordot döntött a fix 3 százalékos vállalkozói hitel bevezetése, hogy drasztikusan megugrott az átlagos hiteligény összege.