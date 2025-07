Durva pusztítást hozott a vihar + videó

Drámai időjárási események sorozata rázta meg a Balkán országait az elmúlt napokban.

Horvátországban kedden heves vihar és jégeső csapott le, fákat döntött ki és tetőket rongált meg. Split városában különösen súlyos volt a helyzet. A vihar nemcsak az infrastruktúrában tett kárt, a kikötőben egy elszabadult komp több hajót is megrongált, köztük egy üres turistahajót, amely elsüllyedt.

A Poljud stadion teteje és játéktere is jelentős károkat szenvedett.

A viharos időjárás Szerbiát is érintette, Belgrádban egy időre a nemzetközi reptér forgalmát is le kellett állítani, és sérültje is volt az időjárási eseménynek. Azonban az ország ezzel egy időben más jellegű kihívással is küzd: több mint hatszáz erdőtűz pusztít országszerte, amelyek megfékezése komoly erőfeszítéseket igényel. A tűzesetek hat ember sérülését okozták, és számos települést veszélyeztetnek. A szerb hatóságok fokozott óvatosságra intik a lakosságot, mivel a száraz és forró időjárás továbbra is kedvez a tüzek terjedésének.

Szlovéniában az Alpok magasabban fekvő területein havazást jelentettek, míg az ország többi részén heves esőzések és jégeső okozott gondokat.

A rendkívüli időjárási események hátterében a régióban az elmúlt napokban tapasztalt rendkívüli hőhullám áll, amely során a hőmérséklet helyenként a 40 Celsius-fokot is meghaladta.

A szerbiai aszály nemcsak az erdőtüzek kockázatát növelte meg, de veszélyezteti a mezőgazdasági termelést is, és ivóvíz-korlátozásokat tett szükségessé az ország több részén. A Szerb Meteorológiai Intézet figyelmeztetést adott ki a Duna és a Száva, valamint kisebb folyók alacsony vízszintje miatt.

