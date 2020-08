Rohamosan romlik a közbiztonság New York Upper West Side negyedében, a családok menekülnek a korábban békés, családias környékről. New York demokrata polgármesterének döntése miatt ugyanis az elmúlt időszakban több hajléktalanszálló is nyílt a környéken, sőt az egyik szállásra elítélt pedofilokat költöztettek, csupán néhány száz méterre az iskolától.

Folyamatosan költöznek el a New York-i negyedből, az Upper West Side-ból a családok, a bűncselekmények száma ugyanis egyre nő, a demokrata polgármester, Bill de Blasio pedig nem tesz semmit ez ügyben, sőt.

A The New York Post Elizabeth Carr esetéről számolt be, aki már jó ideje az Upper West Side-on lakik, és az NYC Moms for Safer Street nevű Facebook-csoport adminisztrátora volt. Ő azonban már nem sokáig fog a városrészben lakni, a családjával ugyanis elköltöznek Észak-Karolinába – elmondása szerint az ő idejük már lejárt New Yorkban.

It’s not just moms. Why would ANYONE subject themselves to this? “NYC moms fleeing Upper West Side amid crime and chaos” https://t.co/Q6WycKUcwf

Az édesanya szerint nehéz azt látniuk a gyerekeknek például, hogy az utcasarkon egy férfi maszturbál, vagy hogy egy mezítlábas férfi összeesik a helyi boltban és újra kell éleszteni.

Elizabeth Carr csak egy a sok közül, akinek az élete már nem a régi az Upper West Side-on. Van olyan édesanya, aki bár nem akarna elköltözni, a helyzet mégis megköveteli – nem akarja ugyanis, hogy a gyerekei lépten-nyomon hajléktalanokkal találkozzanak, akik sok esetben beszámíthatatlanok is.

Two homeless people sleep on an Upper West Side street in New York City pic.twitter.com/1rscxIWCbs

Több anyuka is arról számolt be, hogy New York City már nem a régi, és sokszor egy hét alatt annyi bűncselekménynek lehet tanúja az ember, amennyinek egész eddigi élete során nem volt. Ezt sokan a városvezetés számlájára írják, Bill de Blasio demokrata polgármester ugyanis nem sok mindent tesz a helyzet javításáért.

A polgármester ráadásul beállt nemrég a Black Lives Matter követelései mögé is, így a város tanácsa elfogadta július elején azt az indítványt, amely szerint egymilliárd dollárral csökken a New York-i rendőrség költségvetése. A pénzmegvonás főleg az adminisztratív állásokat fogja érinteni, illetve a fizetett túlórákat is csökkentik majd. A városvezetők mindemellett leszavazták az iskolák védelmére tervezett 5300 fős rendőri állomány kiképzését is.

"It’s only the beginning of August, but as of this moment, New York City has seen more shootings than it did in all of 2019." – CNN reports.

There was no mention in CNN's reporting that NYC reallocated $1 BILLION from the NYPD's budget.

This is a position Joe Biden supports. pic.twitter.com/Brcjkj6Dlt

— Francis Brennan (@FrancisBrennan) August 3, 2020