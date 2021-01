Sokkoló videó: áthajtott a rendőrautó a megfékezhetetlen rendbontókon

Sokkoló videók kezdtek el terjedni a közösségi médiában, amelyek tanúsága szerint a Washington állambeli Tacoma városában egy tuning autókkal teli illegális esemény helyszínére érkező rendőrautó teljes sebességgel áthajt a feldühödött tömegen.

Hírforrások szerint egy körülbelül százfős társaság gyűlt össze Tacoma belvárosában, ahol egy kereszteződés közepén randalíroztak autóikkal. A helyszínre kiérkező rendőrautót az eseményen részt vevők körbevették, majd elkezdték ütlegelni azt. A felvételeken látható, hogy a feldühödött tömeg hatására a rendőrautó először tolatni kezd, majd a sofőr rálép a gázra és elindul, egyenesen bele az útját elálló tömegbe. Látni azt is, hogy a legtöbb ember el tud ugrani az autó elől, azonban egy már a földön fekvő emberen szó szerint áthajt, ami miatt az autó meg is emelkedik. Az eset után a járőrök elhagyták a helyszínt.

Sajtóinformációk szerint az incidens során senki nem sérült meg életveszélyesen, egy járókelő ugyanakkor a helyi Komo televíziónak azt nyilatkozta: az egyik férfinak abroncsnyomok voltak a testén, miután a rendőrautó áthajtott rajta. A magyar nyelven a hírt először közlő Erdély.ma azt írta: a rendőrséget túlkapással vádolják.

We just spoke with Cory. He saw this all happen. As the officer came in, a crowd approached and the officer put the SUV in reverse. From there, we’re told he sped forward, hitting a crowd of at least 20 people. One man had tire marks on him after being run over #KOMONews pic.twitter.com/Gnwrb1S0PJ

