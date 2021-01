Szétverték Hollandiát a kijárási tilalom ellen tiltakozók + videó

A kijárási tilalom elleni demonstráció, illetve az ennek nyomán kitört rendzavarás Amszterdamban és Eindhovenben kezdődött, ahol tüntető csoportok gyűltek össze annak ellenére, hogy mindenfajta csoportos gyülekezést betiltottak a hatóságok. A rendőrség vízágyúkat, lovas rohamosztagot, rendőrkutyákat, könnygázt és gumibotot vetett be a tiltakozók ellen.

Protests against COVID-19 lockdown measures in the Netherlands turned into riots in several cities on Sunday.

Nearly 200 people were arrested. Read more: https://t.co/lQ6W3f7BZL pic.twitter.com/7ngANCBFFX

