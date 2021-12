Magyar művész alkotása áll a Lumiere fényfesztivál középpontjában

A Lumiere fényfesztivált 2009 óta, kétévente szervezik meg Durhamban helyi és nemzetközi művészek meghívásával. A pandémiát követően idén november 18. és 21. között, 2018 óta először tér vissza a rendszeresen több tízezres látogatóval büszkélkedő rendezvény – áll a szervezők lapunkhoz eljuttatott közleményében. Mint írják, az egész városra kiterjedő fesztivál központi eleme minden alkalommal a világörökségi védettség alá tartozó, 1093-ban épült, ikonikus katedrális hatalmas homlokzatára készült fényfestés, amelyet idén Balogh Zsolt (Palma Studio) készített a Liszt Intézet – Londoni Magyar Kulturális Központ támogatásával.

Fotó: Matthew Andrews

A fesztivál ideje alatt folyamatosan látható, Szívünkben vak remény (In Our Hearts Blind Hope) című, tizenkét perces animáció központi témája az újjászületés. Az alkotást a pandémia és az eltérő kultúrák novemberi halottak napi megemlékezései inspirálták. Az animáció a helyi közösségről készült fotókkal kezdődik, amint tagjai gyertyát gyújtanak a székesegyházban, a végén pedig egy főnixmadár szimbolizálja az újjászületést. A fényfestés ezáltal reflektál a jelenre, a veszteségre, a bezártságra és a sötétségre, amelyet mindnyájan elszenvedtünk, egyúttal a Lumiere fényének visszatérése a reményt is megjeleníti a város és lakosai számára. A látványt Richard Hammarton zeneszerző kompozíciója teszi teljessé.

Kevéssé ismert, de a fényfestés Angliában és az Egyesült Államokban is nagyon magyar műfaj, a kulcsszereplők között számos kiemelkedő tehetségű művészt és művészcsoportot találunk. Angliában a sötét novemberi napok egyfajta hagyománya a fényfesztivál, és ezek közül alig találunk olyat, ahol legalább egy kis installációval nincs jelen magyar művész. Nagy büszkeség, hogy támogathattuk Balogh Zsolt művét, amely ezek közül is a legfontosabb fesztivál központi eleme lett.

– fogalmazott Vincze Máté, az intézet igazgatója, hozzátéve, hogy az Egyesült Királyság animációs úttörője egyébként szintén magyar volt, Halász János, aki a (brit feleségével közösen alapított) Halas&Batchelor stúdióval az első egész estés brit animációs filmet készítette el.

Fotó: Matthew Andrews

A közlemény arra is kitér, hogy Balogh Zsolt a londoni Royal College of Artban végzett, s dolgozott már többek között a 2012-es londoni Olimpián, a Victoria&Albert Múzeumnak, valamint a Hampton Court királyi palotának. Az általa alapított Palma Studio a magyar művészetkedvelők számára leginkább a budapesti Városligetben épülő Magyar Zene Háza részére tervezett kiállításról lehet ismert.

Borítókép: Balogh Zsolt alkotása a székesegyház homlokzatán (Fotó: Lumiere Festival/Matthew Andrews)