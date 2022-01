Minden halál feltámadás – üzeni Matláry Miklós új dala

Sötét hangulatú, súlyos dalt tett közzé nemrég a Nevergreen billentyűsének az új zenekara, amelyet könnyű átérezni, hiszen az elmúlt két év félelmei, kilátástalanságai és reményei is megjelennek benne.

A múlt évben is sajnos sok baráttól, zenésztárstól, ismerőstől vettünk végső búcsút, és sokunkat megérintett a halálos kór. Zenész óriások, legendák hagytak el minket. Ezt a dalt nekik szenteljük, szóljon ez a dal az ő emlékükre, valamint arról is, hogy soha nem adjuk fel

– mondta Matláry Miklós, az Imperium vezetője.

Még 2018 legvégén mutatta be első dalát, a klippel kísért Titkos háborút az az Imperium nevet viselő zenekar, amit a Nevergreen billentyűse, Matláry Miklós alapított, többek között az Ámok és Wisdom volt tagjaival. Azóta csak egy Kalapács-feldolgozás született az Imperiumtól, most azonban megjelent a második daluk, a szöveges videóval kísért A holtak nevében. Zenéjét Matláry Miklós mellett a basszusgitáros Ispán András írta, a dalszöveg Miklós azonnal felismerhető karakterjegyeivel írt költői látomás, sajnos nagyon is időszerű.

A Hammer Records közleménye szerint az Imperium bemutatkozó albuma 2022 folyamán jelenik meg.

Borítókép: az Imperium logója (Forrás: Hammerworld.hu)