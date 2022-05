A régészprofesszor, aki megpróbálta közelebb hozni a magyar múltat

– Könyvében írja, hogy a Kolozsvári régészeti tanszék oktatási programjában forradalmi újításként vezették be a keleti régészet oktatását, illetve a kelet-európai és ázsiai tudományos körökkel való kapcsolatfelvételt. Mennyiben határozta meg ez a kezdeményezés a régészeti tanszék munkáját, szellemiségét?

– Ez az irány már a tanszék alapításának évében, 1899-ben jelen volt az iskola szellemiségében, hiszen az alapító, Pósta Béla, a Magyar Nemzeti Múzeum fiatal régésze, több kutatótársával együtt részt vett a Zichy Jenő gróf által vezetett II. kaukázusi kutatóúton, hogy a nemzeti krónikáink alapján magyar őshazaként szóba jöhető területeket feltérképezzék. A kutatóút során Pósta Béla személyesen győződhetett meg arról, hogy a kárpát-medencei honfoglaló magyarsággal kapcsolatba hozható tárgyi leletanyag hatalmas mennyiségben található meg a keleti, túlnyomó részt oroszországi múzeumokban. Arra is felfigyelt, hogy ez a kultúra több szállal kötődik a Kaukázus déli térségéhez, és végső soron az ókori Mezopotámia, vagyis a mai Irak és az 5-7. századi szasszanida Irán területére vezet. Amikor Pósta Béla tanszéket alapított Kolozsváron, az egyik legfontosabb feladatának azt tartotta, hogy a magyarság valós származásának felderítésére, a keleti területek kutatására tanítványokat neveljen. Zichy Jenő ötlete alapján tervbe vette egy Keleti Intézet létrehozását is, amit az ókori Folyamköz, Mezopotámia területén képzelt el. Az anyaországi apparátussal működő keleti intézet létrehozásának terve egyébként nem volt egyedülálló a korabeli nemzetközi tudományos életben, hiszen pl. az angolok, a németek és a franciák is sorra létesítettek ilyen intézeteket a nagy ókori civilizációk felfedezésének helyszínein. Abban viszont egyedülálló volt a magyar kezdeményezés, hogy a középkori magyar krónikák szerint a Nimród-hagyomány miatt az Árpád-dinasztia gyökerei is a Kaukázus déli térségébe mutattak. Sajnos ezek a tervek az I. világháború alatt lekerültek a napirendről, több tehetséges tanítvány vérzett el a fronton, majd a trianoni diktátum előtti évben Pósta Béla is elhunyt, az egyetem pedig évtizedekre román kézre került.



– 1940-ben, a második bécsi döntés után viszont újra megnyitotta kapuit a magyar egyetem Kolozsváron. Mint írja könyvében, tanári pályáját a fiatal László Gyula is ott kezdte meg. Ismerve későbbi munkásságát, feltételezhetjük, hogy Pósta Béla szellemisége is hatott rá?

– Igen, a régészeti néprajz kifejlesztésében, vagyis a régészeti leletek életre keltéséhez, az akkor élt ember életének minél hitelesebb megismeréséhez a recens keleti lovasnomád népek hagyományos műveltségének tanulmányozásában és a magyar néprajzi anyag felhasználásában az egyik példakép mindenképpen Pósta Béla lehetett. 1941-42 telén László Gyula is eljutott keleti területre, a németek által megszállt Kijevben, a mai Ukrajna területén a honfoglaló magyarság tárgyi emlékanyagához hasonló leleteket dokumentált az ottani kora középkori régészeti gyűjteményben. A leletekből és a korabeli írott feljegyzésekből többek között arra következtetett, hogy amikor Álmos és Árpád vezetésével a magyarság keleti szállásterületéről a 9. század végén a Kárpát-medencébe költözött, a vikingekkel együtt közre játszhatott a Kijevi Rusz állam megszervezésében, ami hosszú időre szoros szövetségi és dinasztikus viszonyt jelentett az Árpád dinasztia és a kijevi Rurik dinasztia között. Vagyis az Álmos és Árpád vezette „honfoglaló” magyarság tevékeny alakítója és nem elszenvedője volt az akkori eseményeknek, ami egy jól szervezett társadalmi berendezkedésre, szilárd nemzetstratégiára utal.