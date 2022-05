Bécsben csörögnek a magyar jampecok

Aki ugyanis ellátogat a bécsi Práterbe május 22-én vasárnap, az 17. 30-tól megnézheti, meghallgathatja Fenyő Miklós és Tasnádi István Made in Hungária című musicaljét. A Békéscsabai Jókai Színház produkciója a hatvanas évekbe, pontosabban egy stilizált hatvanas évekbe viszi el a nézőket. A hazakényszerülő disszidens család, Fenyőék megpróbálnak beilleszkedni a hazai szocializmus rendszerébe, ám a család fiatal tagja, Miki, nem akarja elfelejteni amerikai élményeit. Nemcsak egy életformát, de a szabadságot testesíti meg számára – és barátai számára – a double bubble rágógumi, a Marlboro cigaretta, a hawaii ing, a Ballantines whisky és mindenekelőtt a rock and roll. A kinti élmények és néhány hazai jó barát hatására elhatározza: zenekart alapít. Persze a történet korántsem konfliktusmentes, míg eljuthatnak addig, hogy a Szent István parkban, a Fémmunkás próbatermében, a Tisza utcai utcabálon feldüböröghet a Viva Rock and roll.



Angyalföldi Amerika Fotó: A-TEAM/Nyari A.

A Made in Hungária békéscsabai szereplőgárdájából Ormándy M. Keve, Nagy Róbert, Kiss Viktória, Puskás Dániel, Király M. Alexandra, Szász Borisz, Laszkó Viktor, valamint Berndt Richárd szh., Bartus Botond szh. és Márki Szabina mutatkoznak be Bécsben, és természetesen csapatot erősítik a Viharsarok Táncszínház művészei: Mlinár Péter, Gáspár Bendegúz, Fazekas Döníz, Földes Roxána, Oláh Dániel és Tóth Luca.

Az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala által szervezett AchtUngarn a magyar műveltség nyolc területére: a folklórra, a művészetre, a tudományra, a történelemre, a gasztronómiára, a sportra, a zenére és a kultúrára hívja fel szomszédaink figyelmét, az esemény fővédnöke Nagy Andor, hazánk bécsi nagykövete. A kétnapos, Magyarországot bemutató fesztiválon a Békéscsabai Jókai Színház lesz az egyetlen színházi fellépő, az eseménysorozat záróeleme lesz a békéscsabai művészek fellépése.



Borítókép: Az angyalföldi Fémmunkás próbatermében dübörög a rock and roll (Fotó: A-TEAM/Nyari A.)