Méltó egy nagyszerű örökségre

– A Magyar Nemzetben 2019 októberé­ben jelent meg önnel interjú, melyben említette, hogy éppen az aradi vértanúkról ír darabot. Azóta eltelt néhány év, és nagy sikerrel bemutatták A tizenötödik című musicalt. Milyen volt a darab útja az ötlettől az első jelenetekig?

– A musicalt 2016-ban kezdtük el írni Meskó Zsolttal, aki átküldte nekem a szövegkönyvet. Egy-két nap alatt megírtam az első tizenöt percet a darabból, és azt gondoltam, hogy ez a Madách Színházba való. Végül nagyjából egy év kellett ahhoz, hogy végezzek az első felvonás demóverziójával. Ezt követően – nem titok – felkerestünk színházakat, megmutattuk az elkészült részeket rendezőknek, színházigazgatóknak, de nem keltette fel az érdeklődésüket.

– Vajon miért nem?

– Szerintem nagy rizikót jelent a zeneszerzőként ismeretlen színművész alkotása. Nem kockáztatták a bukást. Bár a megmutatott részletek mindenkinek tetszettek, elfogadtam azt a tényt, hogy igen, félnek egy ismeretlen zeneszerző forradalmian új stílusától.

– Aztán folytatták a munkát.

– Igen, nagyon hittem ebben a darabban. Folytattuk a munkát, átírtuk, kerültek be újabb jelenetek, de vettünk is ki dalokat. 2017-ben dolgoztam egy másik szerzővel is, Pesty-Nagy Katival megírtam a Vörös Rébék musicalballada zenéjét, amit be is mutattunk a Tatai Szabadtéri Színpadon. Amíg ezt a művet írtam, addig A tizenötödik komponálásával megálltam, majd a premier után tértem vissza a projekthez. Meskó Zsolttal sokat vitatkoztunk az egyes jeleneteken, próbáltuk a kitűzött célt elérni: egy nem mindennapi musicalt megalkotni.

– Miből áll egy nem mindennapi musical?

– A cél az volt, hogy szakítsunk a musicalsablonokkal és adjunk egy új stílust, egy új műfajt, amit például az Amerikai Egyesült Államokban láttunk a Hamilton (Tony-díjas musical, ami 2015-ben debütált az Off-Broadwayen – a szerk.) című musicalben. Egyébként nagyon sokan hasonlítják hozzá A tizenötödiket, de meg kell nézni mindkét darabot, s rájövünk, hogy csupán annyi a hasonlóság, hogy egyes stílusjegyeket mi is elkezdtük használni.

– Mi hozta meg a musicalnek a lehetőséget?

– A munka nem állt meg. Már majdnem elkészültünk, amikor rátaláltam a 2020/2021-es III. Madách-musicalpályázat kiírására. Azt mondtam: itt az esély. Hiszen tényleg olyan szakmai zsűri – Szirtes Tamás, Tihanyi Ákos, Kocsák Tibor, Müller Péter és Szente Vajk – állt a verseny mögött, amelyik ha egyhangúlag eldönti, hogy értékes a darab, akkor nem fognak megijedni. Nem a személyemnek, hanem a műnek kellett bizonyítania. Nem azt nézték, hogy ki áll mögötte, hanem hogy ez a mű befér-e a Madách Színházba.

– Eredetileg stúdiószínpadon mutatták volna be a győztes művet, A tizenötödik azonban nagyszínpadra kívánkozott. Mi ennek a története?

– Én végig nagyszínpadban gondolkodtam. Monumentális művet írtam, ami hét órától fél tízig él. Tehát egy pillanatig sem gondoltam, hogy ha ez a darab nyer, akkor ebből stúdiószínpadi előadás lesz, mert annyira bíztam A tizenötödikben.

– Ki inspirálta önt az alkotói munkában? Hallgatott esetleg mai magyar musicaleket?

– Főként operákat hallgatok, Verdit és Puccinit. Ennél a munkánál is eleve az operából indultam ki, az operai szerkezeteket használtam. Ezeket tanulmányozva kerestem azokat a formákat, hogy a recitativók minél élvezhetőbbek legyenek.