A város macskaköves utcáin is megjelenik a Szentendrei Teátrum

A program ismertetését és a konferanszié szerepét is Lőrinczy György, a teátrum igazgatója vállalta. A két hónapon át tartó programsorozattal kapcsolatban elmondta, hogy a fesztivált a tavaly meghirdetett szlogenek mentén – minőség, egyediség, sokszínűség, összművészetiség – szervezték, ám idén a megújulás jelmondatával is gazdagítják. Újdonságot jelent, hogy saját produkciókat hoztak tető alá, hogy a nagy fesztiválba három, egymásba kapcsolódó minifesztivált is szerveznek, valamint hogy idén – a teátrum régi hagyományait felfrissítve – Szentendre belvárosának macskaköves utcáin, terein, udvarain is megjelennek táncperformanszokkal, kamarakoncertekkel és utcaszínházi jelenetekkel.

A sajtótájékoztatón részt vett Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszterhelyettese, s egyben a körzet országgyűlési képviselője és Fülöp Zsolt, a város polgármestere is. Vitályos Eszter köszöntötte a résztvevőket, majd elmondta, hogy aki ellátogat a Pilis–Dunakanyar térségébe, a csodálatos természeti kincsek és az épített örökség megtekintése mellett izgalmas, színes kulturális programokat is talál. A miniszterhelyettes kiemelte, hogy a térség művészeti életének egyik zászlóshajója az ötvenéves Szentendrei Teátrum. Elmondta, hogy a Szentendrei Kulturális Központ NKft. közel 50 millió forintos kormányzati támogatást kapott a teátrum programjainak megvalósítására.

A programot részletesen ismertették a rendezvényen, néhány produkciót be is mutattak a sajtótájékoztató közönségének. Saját bemutató a Bella-Karafiáth páros alkotta Macskadémon, ami egy szórakoztató, könnyed, de közben elgondolkodtató horror vígmusical, tele zenei stílusparódiának beillő betétszámmal, Gergye Krisztián rendezésében, a Pinceszínház közreműködésével. A másik saját produkció a Szeret, nem szeret szerelmi kavalkád Réthly Attila rendezésében, amelyben klasszikus és kortárs szerzők jeleneteiben láthatunk végzős színészhallgatókat, akiket Peller Anna próbál műsorvezetőként összeboronálni. Shakespeare, Goldoni, Korniss jelenete éppúgy része lesz a nyáresti játéknak, mint a Holdvilágos éjszakán sláger. Az első felvonást, utcaszínház jelleggel, Szentendre hangulatos belvárosában játsszák, a második felvonás már a városháza udvarán lesz látható, sok zenével. A színházi évad nyitóelőadása, s egyben ősbemutató is, az István, a király iskolába megy Feke Pál rendezésében, amelynek producere a Zikkurat Színpadi Ügynökség. A produkció érdekessége, hogy egy online vetélkedő során választották ki azokat a gyerekeket, akik koncertszerű keresztmetszetét adják az ikonikus rockoperának. A repertoár törzsét vendégjátékokkal, klasszikus és kortárs szerzők darabjaira fűzték fel, a kínálat tele van színházi csemegékkel: Scapin furfangjai az Exit Generáció előadásában, és a Figaró házassága a Budaörsi Latinovits Színházból. Mindezek mellett bemutatóként megtekinthetjük Ray Cooney A feleség negyvennél kezdődik komédiáját a Fórum Színháztól, a Rózsavölgyi Szalon Két pápa című egyfelvonásosát Lukács Sándor, Jordán Tamás és Molnár Piroska főszereplésével, s ugyaninnen a Keresztül-kasul romantikus vígjátékot Pokorny Liával és Király Dániellel.

Ray Cooney A feleség negyvennél kezdődik című komédiát Németh Kristóf rendezi Fotó: Bach Máté

Az Orlai Produkció két színművel képviselteti magát: a Redőny című darabbal Ujj Mészáros Károly rendezésében és a Hárman a padon előadással, amelyben Benedek Miklós, Gálvölgyi János és Egri Márta lép színre. Szenes Hanna naplójából készült a Hanna című ősbemutató a teátrum és a Jurányi Ház koprodukciójában, Bíró Eszterrel a címszerepben, akinek rendezője és partnere Wiedder Kristóf. A zeneszerző Födős Sándor, a játék díszletéül a Vajda Múzeum ódon épülete szolgál. Határon túli magyar társulat is érkezik, a Nagyváradi Szigligeti Színház Molnár Ferenc Játék a kastélyban című örökzöldjét adja elő. Augusztus 20-án Selmeczi György két „ősoperája” kerül színre, a Szent Jakab-játék és a Szent Vitus-játék, amelyek közül az egyik ősbemutató is.

A programfolyamot augusztus elején három egymásba kapcsolódó minifesztivál gazdagítja: az elmúlt évadban született színpadi művek seregszemléjén, a Nyílt Fórumon öt napon keresztül felolvasószínház és szakmai műhelymunka várja az érdeklődőket. Ezután zajlik a Nemzeti Kulturális Alap Imre Zoltán-programjának ötnapos sorozata, kortárs tánccal megtöltve a nagyszínpadot és belvárost több helyszínen, a táncesteken kívül szakmai beszélgetésekkel, filmvetítésekkel. Majd következik a Barokk udvarlás hétvégéje, amikor az olasz, a német, és az angol–francia régizene veszi birtokba Szentendrét. Csütörtök esti ingyenes programként bepillanthatunk a másnapi Úrhatnám szolgáló nyílt főpróbájának kulisszatitkaiba Novák Eszter rendezésében, amely szintén a teátrum saját bemutatója. Péntek délutántól vasárnap estig, a Dunától a városházáig három kis udvart érintve, ingyenes kamarakoncerteken élvezhetjük a barokk muzsikát: a DMH udvarában, a Szerb Egyházi Múzeum teraszán és a főtéri Új Műhely Galéria kávézójában. A nagykoncertek minden este a városháza udvarán lesznek. Péntek este tehát Pergolesi Úrhatnám szolgálója immár előadásként, a további napokon ugyanitt Bach és Purcell csodálatos művei csendülnek fel. De olyan különleges programok is lesznek, mint a korabeli táncház és a barokk zenei jammelés. Az eredeti hangszerritkaságokat felvonultató minifesztivál zenei vezetője Illés Szabolcs. Cziffra Györgyöt idézi meg Cziffra-bárestjében a Hot Jazz Band, de koncertet ad Kováts Kriszta és a Vujicsics Együttes is. A GyerekTeátrum műsorában két operettprimadonna, Bordás Barbara és Kékkovács Mara interaktív koncertjére, a Mutasd magad!-ra vihetjük a gyerekeket, amely Szentendrén látható először, valamint Tárnok Marica Stanna és Panna matinéjára. A 2078 km közösségi színházi előadás egy európai uniós workshop hetét zárja, ahol az alkotás a művészet és az esélyegyenlőség jegyében zajlik majd.

Ray Cooney komédiáját Beleznay Endre fordította, és játszik is benne Fotó: Bach Máté

Borítókép: Vitályos Eszter és Lőrinczy György (Fotó: Bach Máté)