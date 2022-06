Bemutatták a restaurált középkori misekönyvet

Az úgynevezett Pfannbergi misekönyvet az első oldal tetején olvasható bejegyzés szerint a boldog emlékű Wolfgangus Possl, a pfannbergi Szent Katalin-kápolna egykori papja hagyta örökül egy nagyobb kehellyel együtt a mindenkori pfannbergi káplánnak. Az a tény, hogy Szent Katalin miséjéhez két miseéneket is tartalmaz a kötet, megengedi azt a feltevést, hogy eredetileg is e kápolna számára készült az összeállítás.

Kötése fatáblás, vaknyomással gazdagon díszített augsburgi gótikus bőrkötés, a sarkokon és középen levél- és betűdíszes rézveretekkel, eredetileg szíjakkal és kapcsokkal készült. (Bár ezek mára elvesztek, illetve a veretek is hiányosan maradtak ránk.) A kötetbe állatbőr pergamenre gót betűkkel jegyezték le a latin szövegeket. A kutatások szerint három kéz munkája. Az írott szöveg két színnel készült, s ugyancsak kék és vörös színűek az egyszerű iniciálék is. A kódexet helyenként díszes, aranyozott iniciálék ékesítik.

A misekönyv kötését azonban javítani kellett, a sok használat miatt elkoszolódott lapokat meg kellett tisztítani, illetve a helyenkénti gyűrődéseket vasalni kellett, a legdíszesebb, úgynevezett kánonképről pedig peregni kezdett a festék, így azzal is komoly munkájuk akadt a restaurátoroknak.

A kódex felújítását a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés támogatásával az Ars Alba Restaurátor Bt. végezte.

A Pannonhalmi Főapátság könyvtára a most újjávarázsolt misekönyv mellett 18 további középkorinak tekinthető kódexet őriz, melyek összesen 32 művet tartalmaznak. A sok száz esztendős kötetek többsége sajnos hasonlóan rossz állapotban van, s természetesen ezek restaurálására is szükség volna. És bár az apátság évek óta sikerrel nyújt be pályázatokat könyvei és kéziratai felújítására, Németh Zoltán, Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnöke, arra is fölhívta a figyelmet, szeretnék, hogy a közgyűlés által nyújtott támogatás példamutatás is lenne mások számára.

Az eseményen részt vett Várszegi Asztrik emeritus apát, nyugalmazott pannonhalmi főapát, püspök, illetve Dejcsics Konrád, a Pannonhalmi Főapátság kulturális igazgatója, aki a most felújított misekönyv ünnepélyes bemutatása alkalmával azt hangsúlyozta, hogy a könyvtár a jövőben jóval több kulturális programot, kiállítást szervez majd, hogy mindezzel minél több embernek mutassák meg értékeiket.

Végül Ásványi Ilona, a Pannonhalmi Főapátság könyvtárának igazgatója vette át a kötetet és helyezte el a gyűjteményben.

Borítókép: Várszegi Asztrik és Ásványi Ilona a felújított kötettel (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)