Vivaldi, Purcell és Händel legszebb áriái csendülnek fel a Müpában

Bár Baráth Emőke alig több mint egy évtizede robbant be a zenei életbe, manapság már igazi kuriózumnak számít, ha külföldi hangversenytermeken kívül hazai színpadokon is hallhatjuk énekelni, ám a Müpa 2021/22-es évadának művészeként több emlékezetes koncerttel örvendeztette meg a magyar közönséget.

Baráth Emőke káprázatos pályájának első nagy sikerei között említhető a 2011-ben megrendezett innsbrucki nemzetközi barokk énekverseny, amelyen az első díj mellett a közönségdíjat is elnyerte, majd 2013-ban az aix-en-provence-i fesztiválon nyűgözte le a hallgatóságot. Olyan művészekkel dolgozott együtt, mint Marc Minkowski, William Christie, Emmanuelle Haïm, Diego Fasolis, Fischer Ádám, Jonathan Cohen vagy Ottavio Dantone. Azóta a világ legrangosabb operaházainak és fesztiváljainak vendége, és szólistaként többek közt olyan legendás intézmények színpadain állt, mint a Carnegie Hall, a Musikverein, a barcelonai Palau de la Música, a tokiói Suntory Hall, a Sala São Paulo, a Theater an der Wien, az amszterdami Concertgebouw, a Théâtre des Champs-Elysées vagy az Opéra Royal de Versailles.

Idén a Warner Classicshoz tartozó Eratónál jelent meg Dualità című szólólemeze, amellyel arra tett kísérletet, hogy a zeneirodalom leghíresebb női és „nadrágszerepeinek” felvonultatásával megmutassa a szoprán hang végtelen sokszínűségét. A nagy sikerű album tavasszal, alig néhány héttel a megjelenése után élőben is felcsendült a Müpában Philippe Jaroussky vezényletével.A kora nyári koncert programján és az énekesnő életében Händel muzsikája egyaránt központi helyet foglal el. A kortársai szemében is komoly elismertségnek örvendő komponistáról az énekesnő így nyilatkozott:

Olyan zeneszerző, aki a mai napig fel tudja robbantani a koncerttermeket, mert elképesztően hat a XXI. század emberére is.

Händel, aki nem csupán számtalan operát szerzett, de munkásságával felvirágoztatta London operaéletét,

kitűnően értett az énekhanghoz, tudta, mi nehéz, mit tesz lehetővé a gyakorlat, milyen adottságokra támaszkodhat. Nem az asztalfióknak komponált, minden bizonnyal hallgatott az énekesekre, akikkel dolgozott, és az ő igényeiknek megfelelően alakított a kottán, ha kellett. A koncert során elhangzik a Gyönyör áriája a zeneszerző legelső, Az Idő és az Igazság diadala című oratóriumából, valamint két olyan meghatározó operájának részlete is, mint az Aetius és a Julius Caesar Egyiptomban. Ez alkalommal minden tekintetben valódi barokk hangversenyélményre számíthat a közönség: Baráth Emőke az 1989-ben alakult olasz zenekar, a többszörös Grammy-jelölt Europa Galante partnereként lép színpadra. Az együttest azzal a szándékkal hozta létre megálmodója, Fabio Biondi, hogy – az addig főként észak-európai muzsikusok által képviselt – historikus zene korhű tolmácsolója legyen.

Fabio Biondi, az Europa Galante zenekar megálmodója. Forrás: Müpa

A kizárólag autentikus hangszereket megszólaltató együttes az olasz barokk repertoár leghíresebb műveinek bemutatásán túl az 1700-as évek rejtett kincseinek felfedezésén is fáradozik. Már első lemezük, az Antonio Vivaldi versenyműveit tartalmazó felvétel is hatalmas sikert aratott, de az igazi robbanást A négy évszak forradalmi, mára már mitikus státuszt szerző interpretációja jelentette. A világhírű mű teljes terjedelmében elhangzik a június 28-i koncert műsorán, így a közönség személyesen is meggyőződhet az előadásmód különlegességéről.