Csütörtöktől vasárnapig Kaláka fesztivál Egerben

A Kaláka fesztivál 41 éves előzményre tekint vissza, két generáció is felnőtt azóta, hogy a Kaláka fesztivál először adott otthont a népzenének, magyar kultúrának és egyéb kapcsolódó művészeteknek. 2019-ben ünnepelte 40. évfordulóját a fesztivál, ami pont a Kaláka együttes 50. jubileumával esett egybe. A Kaláka fesztivál összművészeti fesztivál, amely a gazdag zenei kínálat mellett színházi programokkal, versszínházzal, gyerekelőadásokkal, képzőművészeti kiállításokkal gazdagítja a látogatók élménytárát. Idén fellép többek között a 30Y, a Bohemian Betyars, Müller Péter Sziámi, a Söndörgő, a Budapest Klezmer Band, a Sebő-együttes, a Balogh Kálmán Gipsy Cimbalom Band és még sokan mások.

A Kaláka fesztivált 32 évig Miskolcon, a Diósgyőri várban rendezték meg, az utána következőket pedig már Egerben. A fesztivál valamennyi eseménye középpontjában a folkzene/világzene és az irodalom áll, de más műfajok képviselői is helyet kapnak a programban, hiszen a szervezők nyitottak más irányzatok iránt is a fesztivál zenei arculatának megtartása mellett.

A Kaláka fesztivál egyediségét és különlegességét nem nagyon kell magyaráznunk, hiszen 40 éve Magyarország első és egyedüli folkfesztiváljaként született meg, és bár azóta számos követőre akadt, 40 éve folyamatosan jelen van a kulturális kínálatban. Ma már nem folkfesztiválnak nevezik, mert abból több van, Kaláka fesztiválból pedig egy. Minden évben igyekeznek a szervezők új eseményekkel bővíteni a kínálatot, olyan előadókat hívni, akik még nem jártak náluk (idén a 30Y lép fel a Resti című előadásával, illetve először látogat el a fesztiválra a Bohemian Betyars csapata és Müller Péter Sziámi is), olyan produkciókat is hívnak, amelyek várhatóan szélesítik az érdeklődők összetételét, másrészt olyan rendezvényeik is vannak, amik talán egyszerre kevesebb nézőt vonzanak, de annál emelkedettebb, maradandóbb élményt nyújtanak.

Megtartják a hagyományos fesztiválnyitó Verskoncertet egy nagyon különleges előadással, Ferenczi György és az 1-ső Pesti Rackák a Kalákával közös műsort adnak Noszvajon a de la Motte Kastélyban. Ezt az előadást csak ritkán lehet látni, úgy nevezik ezt a formációt, hogy: Rackaláka. Szintén hagyományos program a szombati ingyenes templomi koncert is, amelyet most a Barátok templomában tartanak, a Kossuth utcában. Műsoron Gryllus Dániel–Sumolyi Zoltán „Pál apostol” című előadása lesz.

A Gyerekfesztiválon a szombat és vasárnap délelőtt a gyerekeké lesz: nekik szóló koncertek, meseelőadások, játszóházak várják őket a délutáni fesztiválprogramokig. A fesztiválon muzsikál majd a Belvárosi Betyárok, a Kolompos, a Kaláka és Gryllus Vilmos. Mesejátékot Écsi Gyöngyi és Danny Bain hoz a gyerekeknek. A közönség kipróbálhatja a bábjáték-automatát, a Csupa-Csoda interaktív játszóteret és fotózkodhat Kádár Ferkó fotószínházában.

A fesztiválhoz kapcsolódóan hagyományosan kiállításokat is rendeznek. Idén Halmos Béla-emlékkiállítást terveznek születésének 75 évfordulójához kapcsolódóan. „Béla bácsi” sokszor vett részt a Kaláka fesztiválon, sok szép emléket őriznek róla. A Bródy Sándor Megyei Könyvtár Gárdonyi 100 kiállítását is a Kaláka fesztiválhoz kapcsolódva nyitják meg.

További információ: https://kalakafesztival.hu

Borítókép: Kaláka együttes (Fotó: Kaláka)