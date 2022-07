Nemsokára Zempléni Fesztivál

A Zempléni Fesztivál a természeti környezettel és a gyönyörű történelmi helyszínekkel harmonizáló összművészeti rendezvény, ami immár több mint harminc éve nyújtja látogatóinak a felfedezés örömét a felvonultatott különböző zenei műfajokban, színházi előadások és kiállítások során csakúgy, mint a helyszínein elérhető gasztronómiai, borászati értékekben.

Az idei, több mint ötven programból álló rendezvénysorozat magas színvonalú komolyzenei hangversenyekkel, színházi előadásokkal, jazzkoncertekkel, kirándulásokkal, kiállításokkal, családi és gasztronómiai programokkal várja a helyi közönséget és az ország más vidékeiről érkező, minőségi kikapcsolódásra vágyó látogatókat egyaránt. Az augusztusi napokban olyan válogatott művészeti palettát kínálnak, amelyért érdemes több napot, akár a teljes időszakot Zemplénben tölteni.

Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szerencs és Tokaj mellett több más zempléni település szabadtéri helyszínei, legszebb műemlékei, borászatai adnak otthont élvonalbeli magyar és külföldi szólisták, népszerű együttesek produkcióinak.

A látogatók a rendezvényekhez kapcsolódóan közel egy tucat pincészet, köztük a fesztivál hivatalos borszállítója, a Grand Tokaj kiváló borait is megkóstolhatják.

A programok többségét továbbra is a komolyzene műfajához tartozó koncertek alkotják, de hagyományosan erős a jazzkínálat, a társművészetek pedig a legmagasabb színvonalon képviseltetik magukat: vajdasági képzőművészek alkotásaiból öt kiállítás nyílik a fesztivál keretében.

A komolyzenei koncertek sorában fellép a Budafoki Dohnányi Zenekar Guido Mancusi és Hollerung Gábor vezényletével, a Liszt Ferenc Kamarazenekar, és két év halasztás után a fesztivál vendége lesz a Wiener Singakademie és az Ensemble Barucco Ausztriából. A nagykoncertek mellett a kamarahangversenyeken többek között Balázs János, Berecz Mihály és a Keller Quartet játékát élvezhetik a látogatók, és két hangversenyt ad Megyesi Schwartz Lúcia és az Aura Musicale. A vokális műfaj kedvelőinek is nyújt érdekességeket az idei rendezvénysorozat. Filkeházán és Mikóházán egy-egy különleges zarándokkoncert keretében énekel a Szent Efrém Férfikar, két koncerten lép fel a Fool Moon énekegyüttes, és három kiváló opera-énekesnő: Fodor Beatrix, Keszei Bori és Megyesi Schwartz Lúcia az operairodalom leghíresebb nőalakjait idézik meg. A színházkedvelők Sárospatakon Hernádi Judit és Kern András főszereplésével a Valódi hamisítvány című előadást, Sátoraljaújhelyen és Tokajban a Redőny című produkciót tekinthetik meg, és A Föltámadás szomorúsága című Ady-estjével fellép Földes László HOBO. A gyermekes családok számára nyújtanak tartalmas kikapcsolódási lehetőséget Laposa Julcsi előadásai és a hagyományos, A megérthető zene – családi program karmesteri ismertetővel sorozat idei koncertje, melynek keretében Hollerung Gábor tart előadást a Rachmaninov II. zongoraversenyéről. A jazz és az improvizatív műfaj képviselői közül is több neves szólista és együttes vendégszerepel a fesztiválon: Malek Andrea 13-án és 14-én, a Benkó Dixieland Band 15-én és 16-án, a Binder Quartet 18-án, a Budapest Ragtime Band 19-én és 20-án. A 110 éve született Fényes Szabolcs slágereit eleveníti fel Szőke Nikolett és a Swing a’ la Django 19-én a Tokaj Fesztiválkatlanban. Esti Jazz koncertek idén nemcsak a Sárospataki Borteraszon lesznek, hanem Tokajban is, a Jazzudvaron. Fellép többek között a Fehér Fábió Trió, a Gyárfás István Trió, a Nagy János Trió, a Kodály Spicy Jazz, a Tűzkő Salamon Quintet és a Varga Gábor Jazz Trió.