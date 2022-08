Kulturális eszmecsere a magyar tengerről

A TED a tudásmegosztásról, a kapcsolódásról és a tanulásról szól. A szeptember 10-i balatonfüredi TEDx szervezői, Sághy Krisztina és Végvári Imre már több konferencia megszervezésében vettek részt. Most egy saját rendezvényt álmodtak meg úgy, hogy a két szenvedélyt, a tudásmegosztást és a Balatont kapcsolták össze:

Úgy gondoljuk, hogy egyre többen vagyunk a Balatonon, költözünk le, vagy csak élünk ott félig, nyaralunk hosszabb időt, akik szívesen vennénk részt párbeszédben, kulturális eszmecserében. Így indítottuk el a projektet, és megkaptuk a TEDxBalaton licence-et, valamint a Veszprém-Balaton Európa Kulturális Fővárosa 2023 támogatását. Hosszú távban gondolkozunk, egy olyan platformot szeretnénk teremteni, ami egyre nagyobb és termékenyebb lesz

– közölte Sághy Krisztina.

Végvári Imre szerint a Balatonnál minden megvan, ami a teljes élethez kell, de a szervezett, intellektuális pezsgés még hiányzik.

Vannak kisebb körök, szorosabb közösségek, de szeretnénk egy platformot, ami mindezeket összeköti

– tette hozzá.

A cél tehát többek között az is, hogy találkozópontot nyújtsanak mindazoknak, akik a Balaton-régióban szeretnének tenni, élni, dolgozni, vállalkozni. A találkozásokat újabb projektek és ismeretségek követik majd, ami új ötleteknek, kezdeményezéseknek biztosíthat táptalajt.

Az előadásokat szakértő zsűri segítségével választották ki, a végleges előadói lista az ő szavazataik és az előzetesen megkeresett előadók névsorából állt össze. A TEDx-előadások nemcsak a meghívottak hitelessége miatt különösen értékesek, hanem azért is, mert a tizennyolc perces vagy rövidebb, miniprezentációkat komoly, két hónapos felkészülés előzi meg. Ennek során alakul ki az előadás végleges íve és tematikája.

„Minden témát próbálunk több oldalról megfogni. Zlinszky András a balatoni ökoszisztéma összetettségét mutatja majd meg nekünk, Tokody Klára közgazdász, balatoni blogger és meseíró a tavat övező gazdag mondavilágról mesél, Mezei Csaba amatőr hajóépítő és közösségszervező egy izgalmas hajós szubkultúrát mutat be, míg Bagyó Sándor, az ország első számú vízi mentője az életmentés témakörében tesz rendet a fejünkben, Kocsis Janka gyógyszerész pedig elmondja, ­miért is ne pisiljünk a Balatonba. Lesznek olyan előadóink, akiket felkértünk, és lesznek, akik maguk jelentkeztek, és többkörös kiválasztás után kerültek be. Nagyon izgalmas névsor állt össze” – hangsúlyozták a szervezők.

A színpadra lépő előadók történetei nem csak a Balaton miatt érdekesek, a témák mindenki számára aktuálisak. Szeptember 10-én előadást tart Bagyó Sándor, a Vízi Mentők Magyarországi Szakszolgálatának elnöke, Árvai Anita, a Veganeeta Home vegán étterem és Veganeeta brand tulajdonosa, Kocsis Janka gyógyszerész, Mihályi Jeromos atya, a Tihanyi Apátság perjele, Mezei Csaba amatőr hajóépítő, Zólyomi Zsolt parfümőr és Tóth Balázs, a BL Yachtclub lelke.

Szó lesz ökológiáról, közösségről, fenntarthatóságról, és persze vízről és a Balatonról, minden tekintetben. A program 14 órakor kezdődik, és az előadások mellett a szervezők pódiumbeszélgetésekkel is készülnek a jövő fenntartható közösségi közlekedésének témakörében és a vízminőség, a víz jövőjének a témájában.

Az első TEDxBalaton szervezői igazi intellektuális dzsemborit ígérnek, az előadások között és után a gasztroprogramokon vagy a hajnalig tartó bulin lehetőség lesz kapcsolódni, beszélgetni és jobban megismerni egymást, továbbá izgalmasnak ígérkezik a VJ Fortepan strandfotó-kiállítás is.

Jegyek és további információ a TEDxBalaton honlapján érhető el.