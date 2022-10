A 007-es ügynököt idézik meg a Sportarénában

Közel hatvan év zenei világa, eltérő stílusok mutatkoznak meg ezen az estén, hiszen október 5-én volt hatvan éve, hogy a mozikban bemutatták az első James Bond-filmet, a Dr. Nót. A színház szólistái: Füredi Nikolett, Janza Kata, Nádasi Veronika, Polyák Lilla, Dolhai Attila és Homonnay Zsolt idézik meg a legendás Bond-filmek világát, és a Danubia Zenekar kíséretében felcsendülnek a legnagyobb Bond-filmslágerek december 7-én, a Papp László Budapest Sportarénában. A Bond-filmzenék legismertebb és legsikeresebb dalában, a Skyfallban fellép majd Cseh Dalma is. A Danubia Zenekart Tassonyi Zsolt karmester dirigálja.

James Bond, más néven a 007-es ügynök egy kitalált brit kém, akinek a figuráját Ian Fleming író alkotta meg 1953-ban. Hőse nevét James Bond philadelphiai ornitológustól kölcsönözte.1964-es halálát követően más írók folytatták a sorozatot. Az eltelt hatvan évben 25 James Bond-film készült, olyan színészek alakították a 007-es ügynököt, mint Sean Connery, Roger ­Moore, ­Pierce Brosnan vagy Daniel Craig. Ahogy változtak a korok, úgy változtak a színészek is, és a mozi készítői kicsit mindig igazodtak a korhoz. A film zenei betétdalai is szinte mind világslágerek lettek. Shirley Bassey Goldfingerje a mai napig sláger, akár Tom Jones Thunderball című száma vagy Tina Turnertől a Golden Eye.

Kiss B. Attila, a Budapesti Operettszínház főigazgatója köszöntőjében elmondta, hogy a színházuk művészeti tevékenységét a minőségi szórakoztatás jegyében a komplexitás, a diverzitás jellemzi. A műfaji sokszínűség égisze alatt mindig feszegetik a kereteket. A nagyoperettekkel, daljátékokkal párhuzamosan musicaleket is játszanak magas minőségben. – Most egy újabb műfaji kirándulást teszünk, a filmzene világába invitáljuk kedves közönségünket az Óbudai Danubia zenekarral karöltve. A Budapesti Operettszínház sztár művészei előadásában James Bond-dalokkal igyekszünk elbűvölni a közönségünket – foglalta össze a főigazgató. Ács Péter, a Danubia Zenekar igazgatója elárulta, hogy a koncert ötlete már 2020-ban megszületett, amikor Kárpáti Andrással, a Csimborasszó Produkció egyik vezetőjével Párizsban voltak. A Le Grand Rexben láttak egy nagyszabású James Bond-koncertet, amit Magyarországon is meg akartak valósítani. Az évek során sok minden változott, egy dolog azonban ugyanaz maradt: a klasszikus elegancia – mondták a résztvevők, akik ­James Bondhoz fűződő viszonyukról is beszéltek. – Ő maga a stílus – tette hozzá Schiffer Miklós stílustanácsadó.

