Ősi magyar naphéroszok az aranyhajú gyermekek

De kiemelte azt is, hogy ez az ősmítosz egy sajátosan magyar értelmezéssel is gazdagíthat minket: mert a magyar népi vallásosságra olyannyira jellemző szinkretizmus segítségével a történet egyben már hitet tesz az őseink táltoshitét felváltó kereszténység mellett is – az aranyhajú gyermekek meséjének egyes variánsaiban megbecsült, vitathatatlan tisztelettel övezett szereplővé avatva Jézus Krisztust és Szent Pétert is.