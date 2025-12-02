Csillagászati áron kelt el a Romanovok elveszettnek hitt kincse

Minden idők egyik legdrágább Fabergé-tojása kelt el Londonban, a Christie's árverésén. A jutalékkal terhelt vételár 22,9 millió font volt, azaz csaknem tízmilliárd forintot adtak a becses ritkaságért. A hegyikristályból vésett talapzaton nyugvó, platina hópelyhekkel ékesített, rozettásan csiszolt, gyémántokkal díszített Téli tojás a francia származású orosz ékszerész egyik legmívesebb alkotásának számít.

1913-ban készült a milliárdokat érő műremek. Forrád: Fabergé

Az olvadó jégre emlékeztető kristály talpazaton ülő tojást belül zúzmarát idéző vésett motívumokkal díszítették. A belsejében meglepetés található – egy virágcsokor.

II. Miklós cár 1913-ban rendelte meg anyja, Marija Fjodorovna számára. Bámulatos a tervrajza, a művészi kivitele, a Fabergé által használt technika és a mögötte álló történelem

– mondta Margo Oganesian, a Christie’s osztályvezetője a Reutersnek még november végén.

Az 1917-es októberi forradalom után, az 1920-as években a tojást egy londoni kereskedő vásárolta meg 450 fontért, majd többször is gazdát cserélt. Hosszú ideig a Téli tojás elveszettnek számított, míg 1994-ben felbukkant a Christie’s genfi aukcióján, ahol 5,5 millió dollárért, majd 2002-ben egy New York-i árverésen világrekordot döntve 9,58 millió dollárért kelt el.

Sajtóinformációk szerint a tojást ezúttal a katari sejk örökösei hozták az aukcióra, aki azt 2002-ben vásárolta meg.