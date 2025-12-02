II MiklósChristie ’ sfabergé-tojás

Csillagászati áron kelt el a Romanovok elveszettnek hitt kincse

Rekordáron, jutalékkal együtt 22,9 millió fontért, azaz csaknem tízmilliárd forintért kelt el a Christie's londoni árverésén a híres Téli tojás, amelyet II. Miklós cár az anyja részére rendelt meg húsvéti ajándéknak 1913-ban. A kikiáltási ár 17 millió font volt.

Magyar Nemzet
2025. 12. 02. 21:24
A Fabergé Téli tojás Fotó: Faberge Forrás: Faberge
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Minden idők egyik legdrágább Fabergé-tojása kelt el Londonban, a Christie's árverésén. A jutalékkal terhelt vételár 22,9 millió font volt, azaz csaknem tízmilliárd forintot adtak a becses ritkaságért. A hegyikristályból vésett talapzaton nyugvó, platina hópelyhekkel ékesített, rozettásan csiszolt, gyémántokkal díszített Téli tojás a francia származású orosz ékszerész egyik legmívesebb alkotásának számít.

cár
1913-ban készült a milliárdokat érő műremek. Forrád: Fabergé

Az olvadó jégre emlékeztető kristály talpazaton ülő tojást belül zúzmarát idéző vésett motívumokkal díszítették. A belsejében meglepetés található – egy virágcsokor.

II. Miklós cár 1913-ban rendelte meg anyja, Marija Fjodorovna számára. Bámulatos a tervrajza, a művészi kivitele, a Fabergé által használt technika és a mögötte álló történelem

– mondta Margo Oganesian, a Christie’s osztályvezetője a Reutersnek még november végén. 

Az 1917-es októberi forradalom után, az 1920-as években a tojást egy londoni kereskedő vásárolta meg 450 fontért, majd többször is gazdát cserélt. Hosszú ideig a Téli tojás elveszettnek számított, míg 1994-ben felbukkant a Christie’s genfi aukcióján, ahol 5,5 millió dollárért, majd 2002-ben egy New York-i árverésen világrekordot döntve 9,58 millió dollárért kelt el.

Sajtóinformációk szerint a tojást ezúttal a katari sejk örökösei hozták az aukcióra, aki azt 2002-ben vásárolta meg.

 

Borítókép: A Téli tojás (Forrás: Facebook/Fabergé)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekrendőrség

Gondoltad volna?

Bayer Zsolt avatarja

Gondoltad volna, hogy 2025 (mindjárt 2026) évvel Jézus után ismét keresztényüldözés lesz szerte a „keresztény” Európában?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu