Megjelent a magyar folkoperához készült első videó

Becstelen brigantik mellett és helyett: alternatív história

Ha úgy tetszik, a darab alapjául szolgáló mítosz feldolgozása az alternatív történelemírás Tarantino filmjeiből oly jól ismert módszerét idézi meg egy ősrégi, de máig eleven példaanyagon keresztül. Megfordítva a Muzsikás együttes feldolgozásából oly jól ismert népdal szomorkás helyzetjelentését, amely szerint nem úgy van most, mint volt régen: mert nem az a Nap süt az égen. Bemutatva viszont ezzel szemben azt a csodás vallomást, amely a magyar rockzene egyik legnagyobb teljesítménye, a Honfoglalás című szimfonikus rockszvit – és annak híres introdukciója – előtt tisztelegve mondja ki, hogy azok az arany hajszálak még ma is megcsillannak. Azok a gyermekek még ma is köztünk járnak. Az a három csillag még ma is mutatja az utat. Az a hit még ma is él.