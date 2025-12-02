Orbán Borilemezbemutató koncertUdvari Kamaraszínház

Sanzon és lírai rock találkozása Orbán Bori és Dóka Attila közös albumán

Lírai mélység és zenei sokszínűség találkozik Orbán Bori és Dóka Attila első közös nagylemezén, amelynek lemezbemutató koncertjét pénteken tartják az Udvari Kamaraszínházban. A Reszket a világ című lemezük tizenkét versdalból áll, egyéves közös munkájuk eredménye. A két művész zenei világa – Orbán Bori sanzonos, jazzbe hajló, érzékeny előadásmódja és Dóka Attila klasszikus gyökerű, rockos zeneszerzői látásmódja – természetes egységbe olvad benne.

Magyar Nemzet
2025. 12. 02. 16:02
Orbán Bori és Dóka Attila közös albuma Fotó: JUHASZ MELINDA
A Reszket a világ lemez egyszerre személyes és gondolati, költői és zenei vállalkozás: a magyar versmegzenésítés hagyományát folytatja, modern formában, klasszikus értékek mentén. Orbán Bori és Dóka Atila ismeretsége a versmegzenésítések környezetében kezdődött 2021-ben, s a kölcsönös érdeklődés fokozatosan lépett át együtt gondolkodásba. Egy évvel ezelőtt vált világossá számukra, hogy a francia sanzon intimitása és a lírai rock nyitottsága olyan tartományban ér össze, amely mindkettőjüknek új lehetőségeket kínál. 

Reszket a világ
A Reszket a világ címet kapta közös albumuk (Fotó: JUHASZ MELINDA)

A Reszket a világ lemez dalai

Nem műfajok összeolvasztásáról van szó, hanem két külön szemlélet egymásra hangolásáról:

 Orbán Bori finoman rétegzett, a francia sanzonok világából építkező előadói stílusa és Dóka Attila költői indíttatású, dallamilag tág zeneszerzői gondolkodása természetes módon talált közös ritmusra, létrehozva kettejük zenei fúzióját. 

Dóka Attila személyes megközelítést ad az albumhoz:  – 

Bori igazi múzsa alkat, akinek lehet írni és akiről lehet írni. A dalok az ő lelkivilágára rímelnek, az ő történeteiből építkeznek. Minden egyes darab belőle indult ki, neki szólt, neki íródott

 – hangsúlyozta. 
Orbán Bori számára a magyar nyelvű album új művészi tartományt nyitott meg. – Eddig francia lemezeim voltak, ez az első magyar albumom. 

Számomra nagy ajándék, hogy ezek a dalok engem találtak meg: érzések sűrű szövetéből állnak, és rendkívül gazdag, szinte látványként kibomló képi világot hordoznak 

– fejtette ki az énekesnő. A magyar nyelv természetes közelsége így nemcsak új megszólalást, hanem új belső fókuszt is ad előadásának.
A hangszerelés finoman épül a szövegekre, minden hang a versmondanivalót erősíti. Soós Gábor hegedűjátéka hol feszültséget, hol gyengédséget teremt, kiemelve a sorok líraiságát; Soós-Molnár Alexandra csellója mély tónusokkal rajzolja meg a dalok érzelmi súlyát, a belső vívódások finom rezdüléseit; míg Schultz Tamás nagybőgője a zenei alap szívveréseként tartja össze a hangzást, biztosítva a szöveg által sugallt stabilitást vagy épp nyugtalanságot. A földszagú folk világát Heinczinger Mika, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas művész, a Misztrál együttes alapító tagja furulyajátékával teszi még gazdagabbá és hitelesebbé: hangszíne természetközeli tisztaságot hoz, mintha a versek maguk lélegeznének.

Nem koncepcióalbumot akartam, hanem élő anyagot

 – mondja Dóka Attila – Olyat, ahol a dallam a szöveghez idomul, nem fordítva. A lemez három fő zenei irányra épül: a folk-rock természetességére, a klasszikus zenei szerkezetre és a swinges-jazzes könnyedségre. Ezek adják a közös zenei keresztmetszetünket – foglalta össze. 


 

