Keanu Reeves jövőre az Akváriumban lép fel a zenekarával

Jason Momoa után újabb filmsztár csap a húrok közé az Akváriumban. Keanu Reeves zenekara 2026. július 18-án először játszik Budapesten – írja a Recorder.hu.

2025. 12. 02. 14:56
Bret Domrose (ének, gitár), Keanu Reeves (basszusgitár) és Robert Mailhouse (dob) grunge-os, altrockos triója még az 1990-es évek közepén alakult, majd Reeves hollywoodi karrierje miatt került parkolópályára, de pár éve újra összejöttek zenélni, és egy új albumot is kiadtak Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees címmel – írja a portál.

A Dogstar jövőre egy 23 állomásos európai turnéra indul a nyáron, melynek záróbulija Budapesten lesz az Akvárium Klubban. A koncertre december 3-án 10 órától limitált számban Meet & Greet lehetőséget is tartalmazó VIP-csomagok is elérhetők lesznek, amelyek kizárólag a Superfan oldalon keresztül vásárolhatók meg. A teljes körű jegyelővétel 2025. december 5-én 10 órakor indul.

 

 

