Keanu reevesmozipremierSeth Rogenfilmkritikapremier

Keanu Reeves idegesítően csapnivaló angyal, de új filmje azért tartogat kellemes meglepetéseket is

A John Wick-filmek ördögi öldöklő harcosának szerepét követően Keanu Reeves ezúttal egy ügyefogyott angyal bőrébe bújt. A Jó szerencse című akció-vígjáték Gabrieljeként az a fő feladata, hogy a vezetés közben telefonozó embereket egy érintéssel eltérítse rossz szokásuktól, még a baleset bekövetkezte előtt. Ezzel sok életet megment, de ez nem elég neki, többre vágyik, amiből aztán megannyi bonyodalom származik.

Kató Lenke
2025. 10. 27. 5:10
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Keanu Reeves munkásságát már a 90-es évek legeleje óta követem, miatta vettem meg az első Cinema magazinomat, amelynek címlapján ott virított kis Buddhaként. Nagy idő ez, már magam sem számolom az éveket, csak azt tudom, hogy nem a kultikussá vált Mátrixokban, vagy az ugyancsak nagy sikerű John Wick-filmekben szerettem meg igazán, hanem a Constantine, a démonvadászban. Ebben a 2005-ös filmben ugyanis kiválóan alakítja a megkeseredett, de még mindig küzdő harcost, akinek szíve is van. Persze a sztori se mellékes, ami pont annyira misztikus, amennyire kell. Ha nem ismernék a történetet, dióhéjban annyi elég is: Gabriel arkangyal úgy dönt, megleckézteti az emberiséget és ehhez Lucifer fiát, Mammont át akarja hozni a mi síkunkba. Így Constantin szembeszáll az alvilág teremtményei mellett immár Isten harcos angyalával is. 

Keanu Reeves
Keanu Reeves, Seth Rogen és Aziz Ansari, a Jó szerencse három főszereplője (Forrás: Lionsgate)

Ennek fényében már nem nehéz kitalálni, hogy amikor kiderült, hogy Keanu Reevesnek új filmje érkezik a mozikba, melyben ezúttal egy Gabriel nevű angyalt alakít, rohantam megnézni.

A Jó szerencse című akció-vígjátékban ráadásul nemcsak a hawaii felmenőkkel rendelkező színészlegenda tűnik fel, hanem a Felkoppintva, a Zöld darázs és a Szeka-túra sztárja, Seth Rogen is. Az alapszituáció nem rossz: a Keanu Reeves által alakított Gabriel egy szerencsétlen alsóbbrendű angyal, aki nagy igyekezetében, hogy följebb jusson a ranglétrán egy elveszett lélek megmentésével, alaposan összekutyul mindent. 

Keanu szerethető, bárgyú angyalka, még azt is el lehet fogadni, hogy szerencsétlenségének köszönhetően a szárnyait is elveszíti, majd inni és cigizni kezd. Seth Rogen is jól alakítja az öntelt gazdag ficsúrt, csak a sztori nem akar az alapszituáción túl semmi viccessel szolgálni. Pedig a filmet író és rendező, valamint az egyik főszerepet is játszó Aziz Ansari vélhetően nagyon igyekezett. 

Angyal és védence (Forrás: Lionsgate)

Sikerült két A listás sztárt is megszereznie produkciójába, de a történet így se lesz több mint egy bugyuta, néhol kicsit vicces mese arról, miért végzetes, ha hozzá nem értő személyek vagy angyalok összekutyulják a világ történéseinek szövetét. 

Persze azért akadnak vicces jelenetek is a filmben. Például az, ahogy a szárnyaszegett angyal rácsodálkozik az emberi létezésre, az evésre, az ivásra, és arra, hogy a mindenért meg kell dolgozni. 

Épp ezért nem szeretnénk senki kedvét elvenni a film megnézésétől, tud szerethető is lenni, de buktatói és béna humora miatt nem ez lett az évtized, sőt még az év vígjátéka se. Kár érte.

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekCseh Katalin

Cseh Katalin hatalmas öngólt lőtt, méghozzá Magyar Péter kapujába

Csépányi Balázs avatarja

Ez nagyon nem hiányzott a Tisza Párt elnökének.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.