Keanu Reeves idegesítően csapnivaló angyal, de új filmje azért tartogat kellemes meglepetéseket is

Keanu Reeves munkásságát már a 90-es évek legeleje óta követem, miatta vettem meg az első Cinema magazinomat, amelynek címlapján ott virított kis Buddhaként. Nagy idő ez, már magam sem számolom az éveket, csak azt tudom, hogy nem a kultikussá vált Mátrixokban, vagy az ugyancsak nagy sikerű John Wick-filmekben szerettem meg igazán, hanem a Constantine, a démonvadászban. Ebben a 2005-ös filmben ugyanis kiválóan alakítja a megkeseredett, de még mindig küzdő harcost, akinek szíve is van. Persze a sztori se mellékes, ami pont annyira misztikus, amennyire kell. Ha nem ismernék a történetet, dióhéjban annyi elég is: Gabriel arkangyal úgy dönt, megleckézteti az emberiséget és ehhez Lucifer fiát, Mammont át akarja hozni a mi síkunkba. Így Constantin szembeszáll az alvilág teremtményei mellett immár Isten harcos angyalával is.

Keanu Reeves, Seth Rogen és Aziz Ansari, a Jó szerencse három főszereplője (Forrás: Lionsgate)

Ennek fényében már nem nehéz kitalálni, hogy amikor kiderült, hogy Keanu Reevesnek új filmje érkezik a mozikba, melyben ezúttal egy Gabriel nevű angyalt alakít, rohantam megnézni.

A Jó szerencse című akció-vígjátékban ráadásul nemcsak a hawaii felmenőkkel rendelkező színészlegenda tűnik fel, hanem a Felkoppintva, a Zöld darázs és a Szeka-túra sztárja, Seth Rogen is. Az alapszituáció nem rossz: a Keanu Reeves által alakított Gabriel egy szerencsétlen alsóbbrendű angyal, aki nagy igyekezetében, hogy följebb jusson a ranglétrán egy elveszett lélek megmentésével, alaposan összekutyul mindent.

Keanu szerethető, bárgyú angyalka, még azt is el lehet fogadni, hogy szerencsétlenségének köszönhetően a szárnyait is elveszíti, majd inni és cigizni kezd. Seth Rogen is jól alakítja az öntelt gazdag ficsúrt, csak a sztori nem akar az alapszituáción túl semmi viccessel szolgálni. Pedig a filmet író és rendező, valamint az egyik főszerepet is játszó Aziz Ansari vélhetően nagyon igyekezett.

Angyal és védence (Forrás: Lionsgate)

Sikerült két A listás sztárt is megszereznie produkciójába, de a történet így se lesz több mint egy bugyuta, néhol kicsit vicces mese arról, miért végzetes, ha hozzá nem értő személyek vagy angyalok összekutyulják a világ történéseinek szövetét.