Áder János: A köztársasági elnöki munkát a méltóság és a hitelesség határozhatja meg

A köztársasági elnöki munkát a méltóság és a hitelesség határozhatja meg – mondta Áder János volt köztársasági elnök A haza minden előtt címet viselő, egy évtizedes államfői tevékenységét összefoglaló könyve kapcsán az M1 aktuális csatorna 48 perc című hírháttérműsorában kedden este.

Áder János (Fotó: Mirkó István)

A volt államfő meglátása szerint a méltóság azt jelenti, hogy nemzetközi színtéren és idehaza is Magyarországot, a magyar nemzetet képviseli a mindenkori köztársasági elnök,

minden mozdulatának, gesztusának és mondatának ebből a szempontból kell mérlegre kerülnie.

A hitelesség pedig azt jelenti, hogy egyik szavával nem ütheti a másikat – magyarázta.

A műsorban Törőcsik Zsolt műsorvezető kérdésére, miszerint mennyire aktuális Áder Jánosnak az Országgyűlés 2022-es alakuló ülésén elmondott beszédének egy része, ami úgy szól, hogy „nemet kell mondani az öncélú, rövidlátó politikára, az idegen érdekek kiszolgálására, nemet kell mondani a hazugságra, a jellemtelen és az alpári beszédre”, a volt államfő azt mondta, hogy ez a mondat ugyanúgy elmondható ma, a választások előtt, mint 2022 májusában, a választásokat követően. Hozzátette, a beszéde úgy folytatódott akkor, hogy igent kell mondani „az érveket érvekkel összemérhető tényekre építő vitákra”.

A közéleti vitáknak arról kellene szólnia, hogy érveket mérünk össze érvekkel, tényeket tényekkel, nem pedig pletykákat vagy alaptalan vádakat, mert egy közéleti szereplőnek nem ez a dolga

– fogalmazott. Áder János szerint nemcsak az elmúlt három évben, hanem egy hosszabb időszak alatt a magyar és az európai politikusok egy része „médiapolitikussá” vált, ami azt jelenti, hogy csak a média által közvetített szempontoknak akarnak megfelelni. Nem stratégia, nem vízió, nem egy világos értékrend, egy világos program van a döntéseik és a megnyilatkozásaik középpontjában – mondta, hozzátéve, hogy a politikusi élet nem erről szól,

egy politikusnak vállalnia kell a konfliktusokat valamilyen cél érdekében és meg kell tudnia indokolni, hogy milyen döntéseket miért hozott.

Mi lesz annak a következménye, ha ezt nem tudja megtenni? – tette fel a kérdést Áder János, majd úgy folytatta, hogy gyáván elfut. „Láttunk ilyet ugye, aki riporteri kérdésre megpróbált elszaladni” – mondta. Aki nem tudja megindokolni, alkalmatlan – szögezte le.