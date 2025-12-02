Áder JánosOrszággyűlésállamfő

Áder János: A köztársasági elnöki munkát a méltóság és a hitelesség határozhatja meg

Egy politikusnak vállalnia kell a konfliktusokat valamilyen cél érdekében és meg kell tudnia indokolni, hogy milyen döntéseket miért hozott, mutatott rá a korábbi államfő.

Magyar Nemzet
2025. 12. 02. 22:40
Áder János volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke fenntarthatósági témájú előadást tart diákoknak a Sárvár Arénában 2025. október 8-án Fotó: Katona Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A köztársasági elnöki munkát a méltóság és a hitelesség határozhatja meg – mondta Áder János volt köztársasági elnök A haza minden előtt címet viselő, egy évtizedes államfői tevékenységét összefoglaló könyve kapcsán az M1 aktuális csatorna 48 perc című hírháttérműsorában kedden este.

Áder János (Fotó: Mirkó István)

A volt államfő meglátása szerint a méltóság azt jelenti, hogy nemzetközi színtéren és idehaza is Magyarországot, a magyar nemzetet képviseli a mindenkori köztársasági elnök, 

minden mozdulatának, gesztusának és mondatának ebből a szempontból kell mérlegre kerülnie. 

A hitelesség pedig azt jelenti, hogy egyik szavával nem ütheti a másikat – magyarázta.

A műsorban Törőcsik Zsolt műsorvezető kérdésére, miszerint mennyire aktuális Áder Jánosnak az Országgyűlés 2022-es alakuló ülésén elmondott beszédének egy része, ami úgy szól, hogy „nemet kell mondani az öncélú, rövidlátó politikára, az idegen érdekek kiszolgálására, nemet kell mondani a hazugságra, a jellemtelen és az alpári beszédre”, a volt államfő azt mondta, hogy ez a mondat ugyanúgy elmondható ma, a választások előtt, mint 2022 májusában, a választásokat követően. Hozzátette, a beszéde úgy folytatódott akkor, hogy igent kell mondani „az érveket érvekkel összemérhető tényekre építő vitákra”. 

A közéleti vitáknak arról kellene szólnia, hogy érveket mérünk össze érvekkel, tényeket tényekkel, nem pedig pletykákat vagy alaptalan vádakat, mert egy közéleti szereplőnek nem ez a dolga 

– fogalmazott. Áder János szerint nemcsak az elmúlt három évben, hanem egy hosszabb időszak alatt a magyar és az európai politikusok egy része „médiapolitikussá” vált, ami azt jelenti, hogy csak a média által közvetített szempontoknak akarnak megfelelni. Nem stratégia, nem vízió, nem egy világos értékrend, egy világos program van a döntéseik és a megnyilatkozásaik középpontjában – mondta, hozzátéve, hogy a politikusi élet nem erről szól, 

egy politikusnak vállalnia kell a konfliktusokat valamilyen cél érdekében és meg kell tudnia indokolni, hogy milyen döntéseket miért hozott.

 

Mi lesz annak a következménye, ha ezt nem tudja megtenni? – tette fel a kérdést Áder János, majd úgy folytatta, hogy gyáván elfut. „Láttunk ilyet ugye, aki riporteri kérdésre megpróbált elszaladni” – mondta. Aki nem tudja megindokolni, alkalmatlan – szögezte le.

Elmondta, hogy a közéletben eljutottunk odáig, hogy nem tudunk örülni a közös eredményeknek, pedig ami az elmúlt években történt, az mindannyiunk javát szolgálja. Példaként említette egyebek mellett a Duna Arénát, az MVM Dome-ot és a Várkert Bazárt.

Áder János a műsorban egyebek mellett beszélt arról is, hogy milyen érvek mentén vállalta el, majd építette fel köztársasági elnöki hivatalát. Kitért arra is, hogy az általa aláírt törvények esetében egyetlen mérce volt csak, mégpedig az, hogy mi szerepel az Alkotmányban és a törvényben. Ha minden alkotmányos előírásnak megfelelt a törvény, aláírtam – mondta.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Áder János volt köztársasági elnök (Fotó: MTI/ Katona Tibor)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekrendőrség

Gondoltad volna?

Bayer Zsolt avatarja

Gondoltad volna, hogy 2025 (mindjárt 2026) évvel Jézus után ismét keresztényüldözés lesz szerte a „keresztény” Európában?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu