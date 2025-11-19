Kiderült, hogy a csornai Charles Bronson mosolyogni is tud: könyv jelent meg Áder Jánosról

Rendkívüli

Áder János köztársasági elnök tízévnyi hivatali idejét öleli át az A haza minden előtt című kötet, amelyben a főszereplő beszélgetve mesél az államfő mozgásteréről, saját hivatali idejének érdekes találkozásairól, az alkotmányosság mércéjéről. Történeteit idézetek és munkatársainak visszaemlékezései teszik teljesebbé.

Munkatársunktól
2025. 11. 19. 20:36
Fotó: Mirkó István
Áder János márpedig egy mosolygós ember – jelentette ki köszöntőjében Schmidt Mária történész, a Terror Háza Múzeum főigazgatója, aki ezzel először némi derültséget keltett a népes közönség soraiban A haza minden előtt című kötet bemutatóján, a Kertész Imre Intézetben, de állítását alaposan meg is indokolta.

A haza minden előtt című könyvbemutató Áder János
Fotó: Mirkó István

„Sokan tartják szigorúnak, keménynek, mosolytalannak, mert kétségkívül van ilyen arca is, amivel maga is tisztában van, de én mindig másként láttam” – magyarázta Schmidt Mária: 

Szigorúságát következetességnek, keménységét egyszerűségnek, mosolytalanságát fegyelmezettségnek láttam. Ja, és amúgy jobb, ha tudják, hogy vicces ember, és még mosolyogni is szeret néha.

Az A haza minden előtt – Áder János tíz elnöki éve címet és alcímet viselő könyv a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány gondozásában jelent meg, és izgalmas olvasmánynak ígérkezik a hazai politika élet iránt érdeklődők számára. 

Az örök figyelmeztetés: A haza minden előtt
Kölcsey Ferenc 1833-ban írta örök érvényű epigrammáját: „Négy szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, s fiadnak hagyd örökűl ha kihúnysz: A HAZA MINDEN ELŐTT”. (Kölcsey Ferenc: Emléklapra, Pozsony, 1833. június 14.)

A kötetben Áder János kérdésekre válaszolva meséli el, mit gondol a köztársasági elnök mozgásteréről, a vele szemben támasztott elvárásokról, a tudatosan felvállalt ügyekről, a közbeszéd romlásáról, vagy éppen az általa fontos mércének tekintett hitelességről és méltóságról.

Történeteit idézetek és vezető munkatársainak visszaemlékezései teszik teljesebbé.

A Kertész Imre Intézetben rendezett könyvbemutatón természetesen részt vett a kötet főszereplője, Áder János köztársasági elnök, valamint Schmidt Mária történész, a Terror Háza Múzeum főigazgatója és Stumpf István politológus, aki egyfajta pódiumbeszélgetésen faggatta az államfőt hivatali idejének érdekességeiről. 

Időutazás Áder Jánossal

A kötetlen hangulatú beszélgetésből a közönség megtudta például, 

  • hogy a 2012 és 2022 között hivatalban lévő Áder János milyen kalandos körülmények között vállalta el a köztársasági elnöki tisztséget, 
  • hogy a protokollt fárasztónak és frusztrálónak tartja, ha nincs megtöltve tartalommal, 
  • hogy miként örökölt egy ismeretlentől 80 millió forintot, amivel útjára indította a Kék Bolygó Alapítványt, 
  • hogy hogyan viszonyul ahhoz, hogy Orbán Viktor olykor kedélyesen őt pápistának nevezi
  • és hogy miként értelmezi a rendszerváltást a rendszerváltó generáció egyik vezető szereplőjeként.

De szó esett hétköznapibb dolgokról is, mint például a ráaggatott becenevekről, amilyen a címben idézett csornai Charles Bronson is. 

Ennyit kedvcsinálónak, és gyorsan hozzátesszük, hogy a felsoroltak nagy része a kötetből is kiderül. 

A haza minden előtt című könyvbemutató Áder János
Fotó: Mirkó István

Az igenek ereje

Végül mottóként álljon itt Áder János elnöki hitvallása:

Arra biztatom Önöket, hogy a következő években mondjanak igeneket. Igen­t a nemzeti érdekek képviseletére, az ország gyarapodására, a magyarok biztonságára. Igent az érveket érvekkel ütköztető, tényekre építő vitákra

– így fogalmazott az Országgyűlésben 2022-ben elmondott utolsó köztársasági elnöki beszédében Áder János.

Borítókép: Áder János A haza minden előtt életrajzi kötete bemutatóján (Fotó: Mirkó István)


