Szuperlatívuszokban beszélnek a kritikusok az Avatar 3-ról, szerintük ez az a film, amiért a mozik megépültek

Amerikában már bemutatták James Cameron Avatar: Tűz és hamu című filmjét, a filmkritikusok pedig odavannak érte. A véleményeket a Variety szedte össze a cikkében.

A kritikusok elismerően írtak az új Avatar-filmről. Forrás: Forum Hungary

A filmkritikus Courtney Howard az X-en dicsérte az alkotást, azt írta:

Ez az, amiért épültek a mozik.

Sean Tajipour kritikus is csatlakozott az X-en megjelent dicsérő szavakhoz, azt írta, Cameron minden egyes képkockával tovább feszegeti a határokat.

Lehet, hogy nem vagyok az Avatar legnagyobb rajongója, de az Avatar: Tűz és hamu ismét bebizonyítja, hogy James Cameron képes és mindig is képes lesz a legmagasabb szintű filmes élményt nyújtani, új magasságokba emelve a vizuális élményt és az érzelmeket, újradefiniálva, hogy milyen is egy igazi blockbuster

– tette hozzá.

Perri Nemiroff, a Collider tudósítója pedig így írt a filmről: „Három film után sem tudom feldolgozni, milyen varázslatosak az Avatar-filmek. Bárcsak eredetibb kifejezést tudnék használni – az Avatar: Tűz és hamu valóban olyan, mint egy hullámvasút. El sem hittem, milyen gyorsan visszarántott Pandora világába, és magával ragadott a történet. És ha ez egyszer megtörténik, a produkció számos aspektusában érezhető a komplexitás növekedése.”