Jövőre a Balatonparton találkoznak

Először rendeztük meg a Szabadtéri Színházak Találkozóját. Mindannyian létrehozunk értékes saját produkciókat is nyaranta, amelyek – sok esetben – csak néhány előadást érnek meg a szabadtéri helyszíneken. Azt gondoltuk, nagyobb nyilvánosság elé is vihetnénk ezeket. Sikerrel zárult a programsorozat, és már megítélték a támogatást a folytatáshoz, úgyhogy 2023-ban a Balaton partjára – Balatonboglárra és Alsóörsre – vihetjük a legjobb saját előadásainkat, a Kultkikötő helyszíneire. Ők is szervezik jövőre a rendezvényt a Veszprém-Balaton Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozat keretében