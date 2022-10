Közvetlen történelem Dél-Afrikából

Juhan Kuus fotográfiai Dél-Afrika hétköznapjait és brutális erőszakját örökítik meg, ami iránt a sajtó világszerte érdeklődött az 1980-as, 90-es években, de az egyszerű emberek örömeit és gondjait, mindennapi életüket és hagyományaikat, az ember és a föld kapcsolatát, valamint az uralkodó társadalmi normákat és tabukat is ábrázolják. Képei és fotóesszéi rendkívül nagy hatásúak; képesek voltak társadalmi, politikai cselekvésre ösztönözni a vizsgált környezetüket. Juhan Kuus munkáit a The Times, a The Independent, a The New York Times, a Paris Match és a Los Angeles Times is rendszeresen közölte. A Mai Manó Házban látható átfogó tárlat először hozza el a fotográfus munkásságát a magyar közönségnek.

Egy jellegzetes fotó a művésztől Fotó: Juhan Kuus



A kiállítás sajtóbejárásán Baki Péter, a Magyar Fotográfusok Háza – Mai Manó Ház igazgatója, majd a kiállítás kurátorai, Toomas Järvet és Kristel Aimee Laur tartottak rövid ismertetőt.



A nagyszabású bemutatóval együtt idén mintegy 38 tárlatot, 31 csatlakozó galériát, 26 budapesti és kilenc vidéki helyszínt, továbbá számos kísérőeseményt vonultat fel a Fotóhónap 2022 sokoldalú programja.

A Magyar Fotográfiai Múzeumban Gink Károly, a PaperLab Galériában Ata Kandó és André Kertész, a Foton Galériában Hajdú József, az ArtPhoto Galériában Robitz Anikó, Minyó Szert Károly és Barta Zsolt, a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban Dezső Tamás és Hans van der Meer, a Várfok Galériá­ban Cizgány Ákos, a Faur Zsófi Galériában Kudász Gábor Arion és Kudász Emma Johanna, valamint Szilágyi Csilla és Herczeg Tamás, majd Gáti György, a Tobe Galleryben Almudena Romero képei láthatók a fesztivál ideje alatt. Idén a Fotóhónaphoz csatlakozik a XXII. Esztergomi Fotográ­fiai Biennálé is Manu-típia című átfogó tárlatával, valamint – már hagyományosan – a World Press Photo 2022 kiállítás és az Art Market programsorozata. A több mint háromszáz tagot számláló Magyar Fotóművészek Szövetsége 2022-ben négy új taggal bővült, az ő munkáikat először a nemrégiben megrendezett Art Marketen láthatta a nagyközönség.



A több mint húsz budapesti galéria és kulturális intézmény mellett vidéki helyszínek is csatlakoznak: Gödöllő, Pécs, Hajdúböszörmény, Kecskemét, Esztergom, Veszprém, Salföld és Gyula is helyszínt ad az ország legnépszerűbb fotófesztiválja, a Fotóhónap kiállításainak. A kiállítások mellett országszerte tárlatvezetések, szakmai előadások és egyéb kísérőprogramok töltik meg az október közepétől november végéig tartó gazdag időszakot.

A hagyományos fotóalapú műfaji kereteket kiszélesítve, különféle határterületeket bevonva jön létre a Fotóhónap változatos összművészeti programkínálata. A látogatók a fotográ­fiák mellett képzőművészeti, videóművészeti és irodalmi alkotásokkal egyaránt találkozhatnak.

Borítókép: Fegyveres vigyáz a busz utasaira (Fotó: Juhan Kuus)