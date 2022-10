Színházi főhajtás Esterházy János előtt

– Semmiképp sem dokumentumjáték, inkább

vallásos témájú játéknak vagy színpadi balladának mondanám

– szólt az előadásról Rubold Ödön. – Csodálatos zenei szerkesztőnk van, színész kollégám, Szabó Sebestyén László, aki többnyire felvidéki balladákat választott a darabhoz, s aki mai fiatalemberként, ám a balladakincset ismerve, a dallamokat kobozzal kísérve, a lelkével is ráhangolódott erre a történetre, ezzel is dúsítva azokat az érzelmeket, amelyek a színpadon gomolyognak. A darabban van filmvetítés, és felvillannak évszámok is, mindezek úgy éreztem, szükségesek ahhoz, hogy a néző el tudja helyezni az eseményeket. Annál is inkább, mert nem lineárisan meséljük el a történetet: ugrálunk térben és időben is.