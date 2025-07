A Netflix törli Brad Pitt megosztó filmjét, Bruce Willis szerelemprojektjétől is búcsút kell intenünk

Az egyik legemlékezetesebb búcsúzó film a David Fincher által rendezett Zodiákus, ami a modern krimik egyik kiemelkedő darabja, nem túl látványos, ám annál összetettebb színészi alakításokkal és feszült hangulattal. A klasszikusok kedvelőinek fájdalmas veszteség lehet az Egy asszony illata, amellyel Al Pacino elnyerte az Oscar-díjat. Szintén eltűnik a Bruce Willis szerelemprojektjeként elhíresült, részben Magyarországon forgatott Hudson Hawk is, amely bár a kritikusok közt megosztó volt, mára kultikus státusba emelkedett.

Andie McDowell és Bruce Willis filmje is búcsúzik a Netflixről. Fotó: TMDb

Netflix júliusban: lekerül több mint harminc film és sorozat

Búcsúznunk kell Clint Eastwood egyik legjobb rendezésétől, az Amerikai mesterlövésztől is, amelyben Bradley Cooper alakítja a címszereplőt, Coopernek a Másnaposok trilógiája is távozik a Netflix tartalomkínálatából.

Ugyanígy eltűnik a kínálatból a sokkal megosztóbb, de mindenképpen rendkívül sajátos melodráma, a Ha eljön Joe Black, ahol Brad Pitt (aki mostanában az F1 mozifilmmel tarol a mozikasszáknál) a Halál szerepében próbálja megérteni az emberi életet. Néhány fontosabb film a búcsúlistáról:

07.11. Amerikai mesterlövész

07.14. Hudson Hawk – Egy mestertolvaj aranyat ér

07.15. Egy asszony illata

07.15. Ha eljön Joe Black

07.17. Jackass második rész: Vágatlan verzió

07.17. Másnaposok trilógia

07.18. A Zodiákus

07.19. Asteroid City

A sorozatok közül is akad néhány, amiket most érdemes ledarálni. Például a belga tárgyalótermi dráma, A tizenkettő rövid, de ütős darab, míg a kilenc évados Briliáns elmék (Suits) ugyan nem kis vállalás, de most van itt az ideje, ha még nem ismerkedtél meg Harvey Specterrel és társával. Távozó sorozatok:

07.09. – A tizenkettő

07.16. – Briliáns elmék (1–9. évad)

07.16. – Keserű százszorszépek (1–2. évad)

07.14. – Backstreet Rookie, Gormiti, Napnyuszik (5–6. évad)