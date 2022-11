A Külön falka nyerte idén az Art Mozi Egyesület díját

Első alkalommal Gigor Attilának A nyomozó című filmjéért szavazták meg az art mozik a szobrot, Pogány Gábor Benő szobrászművész alkotását. A nyomozó szerencsésen ötvözi a közönségfilm és a szerzői film erényeit, ezzel is bizonyítva, hogy a két filmtípus nem szükségszerűen zárja ki egymást, s hogy lehet sikeres szerzői filmet, egyszersmind szakmailag is magas színvonalú, igényes közönségfilmet alkotni.

A díj átadása kezdetben a filmszemlékhez kötődött, aztán azok megszűnésével évekig nem adta ki az Art Mozi Egyesület a díját. Megtapasztalva a világjárvány mozikat is elért rombolását, és látva, hogy egyre fogy az értékes filmek közönsége, az egyesület vezetősége úgy döntött, hogy fontos ismét felhívni a figyelmet a tartalmas, élni segítő filmekre, s 2022-ben újra meghirdette a szavazást.

Az Art Mozi Egyesület Díját idén a Külön falka című, magas szakmai színvonalon megvalósított filmjéért, a társadalom peremén élők életének érzékeny, empatikus ábrázolásáért, az amatőr szereplők kivételesen hiteles alakításban történt bemutatásáért, a film humanizmusáért Kis Hajni filmrendezőnek ítélték.

A díjat november 13-án vasárnap a budapesti Művész Moziban adta át Borsos Erika, az Art Mozi Egyesület alelnöke, a hetedik európai artmozi napon, amely országszerte 28, Európa-szerte több mint hatszáz art moziban valósult meg nagy sikerrel.

„Sokat jelent ez az elismerés, különösen úgy, hogy a Külön falkát több mint egy éve mutatták be, és még múlt héten is telt házzal vetítették” – reagált a díjra a rendező a Facebook-oldalán. „A legjobb pedig azt hallani emberektől, hogy több év terápiával ért fel nekik a film megnézése, hogy vannak, akiket átsegít nehéz élethelyzeteken. Igazából ezért éri meg mindezt csinálni.”