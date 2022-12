Az idő – mint tudjuk – szubjektív: hol sebesen repül, hol kínosan vánszorog, és olyan is előfordul, hogy úgy tűnik, leáll, egyszerűen megdermed. Minél boldogabbnak érezzük magunkat, annál gyorsabban telik, s minél keserűbb az élet, annál inkább lelassul, hiszen a fájdalom, a gyötrődés állapotában végeláthatatlannak hat a pillanat. A szomszédunkban két hónap híján egy éve dúl a háború, s mikor kitört, Ukrajnára figyelt az egész világ, menekültek tömkelege lépte át Magyarország határát is nap mint nap, köztük rengeteg kárpátaljai magyar. A kétségbeesés, a reményvesztettség, a kilátástalanság tapintható volt a levegőben – az idő megállt, és bizony azóta sem lódult tovább, csak éppen mi vettük le a szemünket az óra számlapjáról. A háború még mindig tart, de messze a csatazajtól könnyebb megfeledkezni róla.

– Állnak az órák – énekli Szarka Tamás a legújabb szerzeményében, hogy minderre felhívja a figyelmet. A Kossuth-díjas zenész, zeneszerző, költő a jelen művészvilágából egyedüliként emeli fel a hangját az orosz–ukrán konfliktus, a háborúskodás ellen. Nem parancsolóan, nem követelőzve, csupán halk és finom dallamokba burkolva annyit kér: „Ne lőjetek ma már!” És pontosan ez a kontraszt – a téma súlyossága és a megfogalmazás könnyedsége – adja a dal elementáris erejét, amellyel képes belehasítani az emberbe, és felrázni, ráirányítani a figyelmét arra, hogy a borzalmak még nem értek véget, pedig épp ideje lenne már, hiszen „a bombariadó az ördög dala”.

A háború életeket tesz tönkre, családokat szakít szét

– fogalmaz Szarka Tamás. Mint mondja, az elmúlt évszázadokban a művészek rendre felszólaltak ellene, ma azonban kialakult valamiféle vákuum, mindenki hallgat. – Számomra érthetetlen, már-már groteszknek hat ez a csönd; csak nem félnek a színpadi emberek? – teszi fel a kérdést a művész, aki többek között ezért is érzett erős késztetést arra, hogy megszólaljon a témában, azonban nem valaki ellen, hanem a béke mellett, és nem a különböző felek, hanem az Ember oldalán.

Wolf Kati valódi békedalnak nevezi az Állnak az órák című szerzeményt, amely – mint mondja – minden giccstől és felszínességtől mentes. Az énekesnő azonnal vállalta Szarka Tamás felkérését, így a Petőfi Rádióban már azt a verzót hallhatjuk, amelyet közösen énekelnek.

Amikor először hallottam meg a dalt, azonnal magával ragadott, a zene is gyönyörű, a szöveg is csodálatosan fájdalmas. Azt gondolom, hogy a dal üzenete pedig ugyanolyan fontos ma is, mit lassan egy éve, amikor kitört a háború. Egy zenésznek a dal az eszköze, hogy elmondja, mit gondol a világról

– fogalmaz az énekesnő.

Közeledik a karácsony, a keresztény kultúrkör egyik legszentebb ünnepe, amelynek során Jézus Krisztus születésére emlékszünk és az egymás iránt érzett szeretetet erősítjük meg magunkban. Az Állnak az órák című dal most arra is emlékeztet, hogy nem messze tőlünk már nem olyan boldog az ünnep, hiszen sok asztalnál üres marad az asztalfő, sok helyütt áram híján nem világíthat a karácsonyfaizzó, s az ünnepi asztal sem roskadozik minden jótól. Ha mást nem is tehetünk, mondjuk el egy imát értük, s kérjük együtt Szarka Tamással, hogy legalább most ne lőjenek ma már.