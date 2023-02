A helyi értékek jegyében szervezik meg a 30. Szent György-napokat Sepsiszentgyörgyön

Az egyik legnagyobb erdélyi magyar közösségi ünnepként ismert sepsiszentgyörgyi városnapokat 32 éve tartják meg, de a járvány miatt kimaradt két év, így a rendezvény idén érkezik el 30., jubileumi alkalomhoz – mondta Antal Árpád polgármester a Vargha Fruzsina alpolgármesterrel és Knop Ildikó főszervezővel közösen tartott pénteki sajtótájékoztatón.

„Az nem lehet, hogy bármi beárnyékolja ezt az ünnepet, hisz ebben a mai, megbolondult világban semmi nem lehet fontosabb annál, hogy tudjunk találkozni barátainkkal, ismerőseinkkel, hogy tudjuk, van kire számítsunk. Ez a mi ünnepünk” – fogalmazott Antal Árpád.

Hozzátette, idén kiemelten a helyi értékekre, a helyi művészekre, az összefogásra koncentrálnak, a Made in Sepsi vonalat kívánják erősíteni, noha a számos beruházás miatt a székelyföldi városban kevesebb pénz jut rendezvényekre.

A jubileumi rendezvény alapkoncepciója a nosztalgia – közölte Knop Ildikó főszervező, aki szerint „visszahozzák” a korábbi években bevált programokat, miközben a hagyományos struktúra is marad. Lesz kulturális hét, fesztiválhétvége, kézművesvásár és utcazene-fesztivál is. Civil összefogás révén a gyermekváros is visszatér, ezúttal az Erzsébet parkba.

A közösségi színpadon amatőr művészcsoportok kapnak bemutatkozási lehetőséget, míg este dzsessz-, blues- és világzenei koncertekkel zár a helyszín.

A fiatalok bázisa idén is a Dohánygyárban lesz, Vargha Fruzsina alpolgármester szerint bevált a szórakoztatás és nevelő szándék egyesítésére alapozó koncepció. A tavaly itt debütáló együttesek közül többen már Magyarországon koncerteznek.

A programok közül kiemelték Giuseppe Verdi Requiemjét erdélyi és sepsiszentgyörgyi neves zenészek előadásában, melybe a zeneiskola diákjait is bevonják. A szervezők szerint a Recirquel társulat My Land című produkciója is népszerűnek ígérkezik.

