– Az életemben sok kemény pillanat volt, például amikor a békemeneten több százezer ember előtt énekeltem, vagy amikor megnyilvánultam, hogy keresztény, konzervatív érzelmű ember vagyok, és az életemben első az Isten, a haza, a nemzet és a család. Ha ezt elmondja az ember, akkor egyfajta vallomást tesz. Ezek a gondolatok kavarodtak bennem, amikor megtudtam, hogy megkapom a Magyarország Érdemes Művésze díjat – mesélt érzelmeiről az Origónak adott interjúban Molnár Levente, aki felidézte: azért nem tudta személyesen átvenni a kitüntetést mert a Magyar Rhapsody Projekt nevű zenekarral Kézdivásárhelyen lépett fel.

Molnár Levente operaénekes Magyarország Érdemes Művésze Fotó: Huszár Gábor/Kisalföld

– Az elmúlt években a nagy állami ünnepeken mindig felléptem, most a március 15-ét kézdivásárhelyen ünnepeltem, ahol zenésztársaim is megélték a székelyföldi nemzeti összetartást, a hitet, és megértették, hogy miért maradt ez a térség 98 százalékban magyar. Ezt a receptet kellene Magyarországnak is alkalmaznia. Vészterhes időket élünk, jönnek-mennek a nemzetek a világban, oda akarnak menni, ahol több pénzt kapnak – lényegében érdemtelenül, csak azért, mert ott vannak.

A jövőben fontos lesz, hogy mindenki megtalálja, hol tud a magyar nemzet hasznára válni,

hiszen olyan kor közelít, amikor az embernek be kell állnia az értékrend mögé, és erős emberekből ütőképes közösség jöhet létre, ami kikezdhetetlen, stabil – fogalmazott az operaénekes, majd szólt arról, miért nem maradt kint a világ legnagyobb operaházaiban, amelyekben felléphetett.

– Nem azért jöttem haza, mert nem éreztem volna jól magam, hanem azért, mert az ottani értékek nem nemesítettek. Tudtam, hogy itthon nehezebb, küzdelmesebb lesz, de mégis hazatértem. Mert a hazám, nemzetem értékei mindennél fontosabbak. Most, amikor Székelyföldre érkeztem a koncertre, az első dolgom az volt, hogy felmentem a Csíksomlyói Szűzanyához, és hálát adtam mindazért, ami történt velem az elmúlt időszakban.

Kiderült, hogy mi az én feladatom, és az is világossá vált, hogy itt a helyem.

Megköszöntem a kitüntetést is, amit kaptam – vallotta be Molnár Levente. – Éveken át nyugati operaházakban énekeltem, össze tudom hasonlítani más országok kulturális értékeivel a magyar kincseket. Látom, érzem, hogy hova kell magunkat tájolni. Azt is tudom, hogy hatalmas sikerekre és önbecsülésre van szüksége a magyaroknak.

Az interjú végén kérdésre válaszolva Molnár Levente elárulta: pályázik az Operaház igazgatói posztjára.

– A pályázatomat megírtam már, amiben leírtam a terveimet, de egyelőre ennél többet nem mondhatok.



Borítókép: Molnár Levente Bánk bán szerepében (Fotó: Huszár Gábor/Kisalföld)