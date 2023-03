Sanzonparádé

Edith Piaf közkedvelt dalai mellett számos ismert és kevésbé ismert melódia is felcsendül majd a Pozsonyi úti altemplomban. Az előadók célja fölidézni azt a kort, amikor széles körben elterjedt a sanzon. Ez a műfaj mindent elmond az érzelmek, a szeretet és a szerelem világáról. A tavaszköszöntő örömkoncert során a francia és olasz zenék mellett ízelítőt kapunk Orbán Bori tavaly megjelent Ma chanson című albumából is, amelynek dalait Miquèu Montanaro írta, és a fiatal lány életrajzát meséli el zenében feldolgozva.

Orbán Bori jazz- és sanzonénekesnő. Népi ének szak és két konzervatórium elvégzése után lassan tíz éve különböző formációkban ad koncerteket. A sanzon mellett közel áll hozzá a jazz korai műfaja, a bossa novák és a tangók. Állandó kísérője zongorán Pánczél Kristóf előadóművész, akivel Magyarországon belül és határon túl is rengeteg koncertet adnak. A magyar sanzonok világából Karády Katalin dalait dolgozta fel, és a Bajor Gizi Színészmúzeumban mutatta be először a válogatást. Később, kiegészülve Péter Zsolttal és Dániel Gáborral, a műsort előadhatták a Ludwig Múzeumban rendezett 120 éves a magyar film vernisszázsán, a műsor azóta is járja az országot a Köszönjük, Magyarország! pályázat segítségével. 2021-ben megjelent első lemeze Ma chanson címmel, amelyet a Kaláka Kiadó adott ki. A lemez dalai a lány gyermekkoráról és érzéseiről szólnak, és a Francia Utcabálon, illetve a kapolcsi Művészetek Völgyében volt a lemezbemutató koncert. Andrási Attila, az Udvari Kamaraszínház igazgatója jóvoltából 2020 óta Bori először a Fehér Szarvasban kapott szerepet, majd az Anjou című előadásban játszhatja Nápolyi Johannát.