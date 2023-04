Ma van a cirkusz világnapja

15 évvel ezelőtt, 2007-ben hívta életre a Cirkuszművészeti Világszövetség az Európai Cirkusznapot, amely hirtelen akkora népszerűségre tett szert, hogy 2010 óta cirkuszi világnap néven tartják számon, azóta pedig minden április harmadik szombatján a cirkuszművészeti központok világszerte megünneplik a sokszínű cirkuszművészet műfaját.

A MNC cirkuszi világnapi programjainak célja, hogy népszerűsítse a cirkuszi szórakozás kultúráját (Fotó: MNC/ Veres Patrik)

A Magyar Nemzeti Cirkusz társulata nyíregyházi állomásozása alatt, április 15-én különleges extra programmal készül a világnapra. Az esemény célja a klasszikus cirkuszi szórakozás kultúrájának népszerűsítése. A látogatók ezen a napon betekintést kaphatnak a cirkuszok zárt világának életébe és láthatják, mennyi munka áll egy-egy fellépés mögött.

Az eseményen a Nemzeti Cirkusz világhírű artistái nyílt porondlátogatást tartanak kicsiknek és nagyoknak, akik kipróbálhatják a cirkuszi eszközöket, testközelből tekinthetik meg a cirkuszban szereplő háziállatokat, és fotót is készíthetnek kedvencükkel. A legszerencsésebbek Ifj. Richter József díjnyertes lovasakrobata számába is belekóstolhatnak, a világ legfiatalabb cirkuszigazgatójának segítségével egy pillanatra bárki átélheti, milyen érzés a porondon vágtató ló hátán állni. A Cirkuszok Világnapján Magyarország egyetlen Kossuth-díjas cirkuszművésze, a Nemzeti Cirkusz alapítója, id. Richter József is trombitát ragad és a cirkusz zenekara élén szórakoztatja a közönséget.

Borítókép: A Magyar Nemzeti Cirkusz művészei (Fotó: MNC)