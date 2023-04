Vadászgépek és helikopterek zúgnak el a Ludovika Fesztivál felett

Igazi érdekességekkel is találkozhat a közönség, a Ludovika Campuson ugyanis testközelből megtekinthetik a Leopard 2A4 típusú harckocsit, a Gidrán többcélú páncélozott járművet, a KF41 Lynx gyalogsági harcjárművet vagy a PZH-2000 önjáró löveget. Mindezeken túl a Magyar Honvédség (MH) JAS-39 Gripen vadászgépei, továbbá a H145M és Mi-24 típusú helikopterek is áthúznak a légtérben. A vegyivédelmi bemutatók mellett különleges fegyverekkel is találkozhatnak a látogatók, de a Magyar Honvédség Kiber- és Információs Műveleti Központja által a katonai kibertér, valamint a kiberhadviselés rejtelmeibe is bepillanthatnak.