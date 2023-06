A 35 éves zenei pályafutását ünneplő Kovács Ákos volt Abaházi Csaba vendége a Retro Rádióban. Az énekes elárulta, hogy a jubileum alkalmából különleges kiadású LP-lemezek készültek, így vinilen (közkeletű nevén bakeliten) jelenik meg többek között az Új törvény, a 2084 és a Karcolatok album is. A nagylemezek a korabeli albumok teljes anyagát tartalmazzák, valamint extra remixeket is.

Ákos és Abaházi Csaba a jubileumi kiadású lemezekkel. Forrás: Facebook/Ákos

Ákos az Abaházi Presszóban mesélt arról is, hogy a jubileum alkalmából többállomásos turnéra indulnak, melynek első koncertjét a veszprémi Gyárkertben tartották.

Igazi nyárkezdet volt, turnéhangulat, biztató, hogy így kezdtünk

– mondta Ákos a telt házas fellépésről.

Az énekes felidézte egy megható emlékét is, amikor tavaly először játszhatott a Délvidéken. Mint mondta, a kis, hatszáz lakosú Tótfaluban tízezer ember állt a focipályán.

Hogy ezt hogy imádkozta össze Jenő atya, a település lelki vezetője, nem tudom, de ez egy nagyon izgalmas és szép előadás volt

– emlékezett Ákos.

A koncerten egyébként egy rendhagyó dolog is történt, mint mondta, egy olyan dalt is eljátszottak, ami eredetileg nem szerepelt a repertoárban. Az 1997-es Ilyenek voltunk című dalt ugyanis már annyiszor játszották, hogy nem terveztek vele, a fellépés előtti sajtótájékoztatón azonban világossá vált előttük, hogy csalódottságot okozna, ha kimaradna, ezért az öltözőben „gyorsan átkotortuk az Ilyenek voltunkot – amit nem tudom, mióta nem játszottunk –. és aznap este repertoárra került. Nem volt hozzá vizuál, de nem is hiányolták, annak örültek, hogy játszottuk. Idén pedig már benne van a repertoárban is” – mondta Ákos.

A teljes beszélgetést ITT hallgathatja vissza:

