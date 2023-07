A jazz világsztárjai érkeznek Veszprémbe

A Veszprém Jazz Fesztivál az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) programsorozat része. Az EKF egyik kiemelt célkitűzése pedig az, hogy a „zene városa” címhez igazodva Veszprémben az év során a zenei műfajok legszélesebb skálája bemutatkozzon úgy, hogy azt ne csak a koncertlátogatók, hanem a régióban élők is magukénak érezzék. Éppen ezért a jazzfesztivál ideje alatt ingyenes minikoncertek is kiegészítik majd a programot.

November 16. és 19. között a műfaj kaleidoszkópszerű keresztmetszetét szívhatja magába a közönség a világ élvonalába tartozó zenészek és a fiatal magyar tehetségek koncertjein.

Négy napon keresztül a jazz uralja majd a veszprémi színpadokat (Forrás: Veszpréminfo.hu)

Erik Truffaz nyitókoncertje alapozza meg a fesztivál hangulatát

A Veszprém Jazzfesztivál négynapos zenei utazása a magyar közönség egyik kedvenc trombitása, Erik Truffaz koncertjével indul.

Zenéjében jól megférnek a Miles Davis hatását idéző futamok, a klasszikus dallamok és az elektronikus vagy éppen világzenei elemek is. Nem véletlenül: Erik Truffaz a folyamatos megújulás és a műfaji határok tágításának híve. Manu Katché pályája sessionzenészként indult, többek között olyan előadókkal és zenekarokkal dolgozott és dolgozik együtt, mint Sting, a Dire Straits, a Bee Gees, Peter Gabriel, Tori Amos, Jan Garbarek, Al Di Meola vagy Manu Chao. Kiváltsága, hogy képes keverni minden hatást és alkalmazkodni minden stílushoz. Ám mindeközben sosem mondott le legnagyobb szerelméről: a jazzről.

A magyar közönség ezúttal kvartettjével hallhatja, és merülhet el a fúziós jazz Katché-univerzumaiban.

Bill Frisell egyedi gitárjátékával közel öt évtizede meghatározó alakja a nemzetközi rock-, pop- és jazzéletnek. Robert Planttől Elvis Costellón át Marc Ribotig és Norah Jonesig a szakma legnagyobb neveivel hallhattuk, ám híres arról, hogy szeret a háttérben maradni, szólóprojektjét is ennek megfelelő szerénységgel irányítja. Veszprémbe állandó zenésztársaival, Tony Scherr bőgőssel és Kenny Wollesen dobossal érkezik. A Botticelli Baby a Ruhr-vidék minden bizonnyal leghangosabb és legszemtelenebb zenekara. A feltartóztathatatlan energiájú együttes folyamatosan szállítja az újabb és újabb slágereket, a szving, a blues, a punk és a balkáni mulatós zenék nagykönyvének összefirkált és széttépett lapjait újrafűzve. Takuya Kuroda napjaink legizgalmasabb trombitása és zeneszerzője, akit sokan José James zenekarából ismerhetnek. Leleményes, határokat feszegető zenész, aki a post-bop, a soul-jazz és a hiphop alapanyagaiból főzi ki a legizgalmasabb kortárs jazzt.

Titkos jazzisták és különleges fúziós zene

A Mitch and Mitch, az egyik legtitokzatosabb lengyel zenekar is fellép majd.

Róluk azt kell tudni, hogy nem hajlandók interjút adni, álnevekkel hivatkoznak egymásra, és az USA lengyelországi nagyköveteinek nevezik magukat.

Kilenctagú big band felállásukban is könnyedén keverik a countryt, a westernt a japán balladákkal, a forró latin mambóval és a pszichedelikus diszkóval.

Képes improvizálni egy gép? Ezt a kérdést járja körbe Jojo Mayer legújabb szólóprojektje, a ME/MACHINE. A svájci származású doboslegenda legújabb kísérletében valós időben elegyít generatív hangképzési technológiákat saját játékával, melynek során részben ő irányítja a gépet, részben a gép irányítja őt. De első magyarországi koncertjét adja Veszprémben a Scary Pockets is. A folyamatosan rotálódó tagságú, világszínvonalú zenészeket felvonultató formáció ismert dalok funk-újragondolásaival szerzett magának világhírnevet. Gyakorlatilag minden héten bemutatnak egy új videót, a számláló jelenleg 300 feldolgozás fölött jár. Szintén először hallható élőben magyar színpadon Izo FitzRoy, aki karrierjének egyik legizgalmasabb szakaszában, harmadik stúdióalbuma turnéjának részeként érkezik Veszprémbe. Az énekesnő művészete elsősorban a Janis Joplin-féle nyers erőből építkezik. Sőt, érkezik a Horny Funk Brothers a Tower of Power énekeseként ismertté vált Hubert Tubbs ízig-vérig funk formációja is. A kilenc tagot számláló formációban a ritmusszekció kőkemény groove-jaihoz gitár, billentyűk és fúvósszekció adja a körítést.

A Veszprém Jazzfesztivál részletes programja ITT érhető el.

Borítókép: (Forrás: Veszprém Jazzfesztivál)