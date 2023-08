Sikerszerző távozott

Jones Littlefieldben született Texas államban 1928. február 17-én. New Yorkban kezdte színházi pályafutását Julius Monk impresszárió által színpadra állított revük írásával. 1959-ben, amikor egy barátja egyfelvonásos musicalt keresett egy nyári fesztiválra, felajánlotta egy barátjával írt, de fiókban maradt musicaljüket, amely két fiatal szerelmesről és a viszálykodó apáikról szólt. A darab narrátort és minimalista színrevitelt használt, mindkettő szokatlan lépésekkel távolodik egy nagy Broadway musicalek alapképletétől. Lore Noto producer látta a Barnard College műsorát, és elhozta a Greenwich Village-i Sullivan Street Playhouse-ba, ahol 1960 májusában The Fantasticks néven adták elő.

A kezdeti vélemények vegyesek voltak, a közönség a pénztárcájával szavazott, és az előadás a Sullivan Streeten több mint 17 ezer estén keresztül futott, majd végül 2002-ben az Egyesült Államok történetének leghosszabb ideig futó musicaljeként zárult.



A musicalből 1995-ben játékfilm is készült, melynek forgatókönyvét szintén Tom Jones írta. A darab legnagyobb slágere a Try to Remember, de sokak számára ismerősen hangozhat a Soon It’s Gonna Rain, a Much More, valamint az I Can See It is.

Jones és Schmidt más műsorokban is együttműködött. Jones írta a szöveget Schmidt 110 in the Shade című musicaljéhez, amely 1963-ban indult a Broadway-n, és 330 előadást élt meg. Több produkcióját jelölték Tony-díjra

Tom Jones pénteken halt meg otthonában, Sharonban. 95 éves volt.

Borítókép: Tom Jones 2011-ben (Fotó: Corbis a Getty Images/Walter McBride)