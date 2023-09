A Bohémélet bemutatójával kezdődik az évad a Csokonai Nemzeti Színházban

Mátyássy Szabolcs bejelentette: a fenntartó debreceni önkormányzat támogatásának köszönhetően

51 új státus létesült a színházban, és 15 százalékkal emelték az alapbéreket.

Szabó K. István, a színház művészeti vezetője a minőségi munka követelményére hívta fel a társulat tagjainak figyelmét, és azt mondta: színházat építeni, közösséget építeni jöttek az új igazgatóval, és biztonságot teremteni a már csaknem háromszáz tagú társulatnak.

Színes évad áll előttük, amit a minőség fog össze – tette hozzá a szakember. Jelezte: tizenkét bemutató lesz a 2023–24-es évadban. A Csokonai Teátrumban a Bohémélet mellett láthatja majd a közönség Csokonai Dorottyáját, Dosztojevszkij Ördögök című művét, illetve Moliére-Lully Úrhatnám polgárát. A Csokonai Fórum Latinovits termében viszik színre Lewis Carroll–Mikó Csaba Alice csodaországban című művét, Euripidész–Sartre–Illyés Gyula A trójai nők című feldolgozását, és Piazzolla María de Buenos Aires című operatangóját − sorolta a művészeti vezető. Hozzátette: a Csokonai Fórum Kóti Árpád termében mutatják be a Cyber Cyrano, a Jákobi és Lájdentál, a Veszedelmes viszonyok, a test történetei (III–IV) című darabokat, és Borbély Szilárd Nincstelenek című művét. Szabó K. István az MTI-nek azt is elmondta, novemberben nyitják meg a Csokonai Fórumban a Simor Ottó orfeumot, ahol minden vasárnap este irodalmi és zenés esteket, stand up előadásokat tartanak.

Borítókép: A felújítás alatt álló debreceni Csokonai Nemzeti Színház nézőtere (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)