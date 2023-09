Sophia Loren kórházba került, durva sérülést szenvedett

Elesett a fürdőszobájában, majd kórházba került Sophia Loren, miután többszörös combcsonttörése mellett eltört a csípője is – adta hírül a The Hollywood Reporter. A dívát – aki egyébként szeptember 20-án töltötte be a 89. életévét – megműtötték vasárnap, orvosai szerint a beavatkozás sikeres volt.

A lapnak az anonimitást kérő közeli barát azt is elmondta, hogy óvatos optimizmus uralkodik a műtét kimenetelét és a filmes ikon felépülését illetően, amely egy rövid lábadozást, majd egy hosszú rehabilitációt foglal magában, így most Sophia Loren összes megjelenését lemondták.

A színésznő legutóbbi nyilvános szereplése idén, a 80. Velencei Filmfesztiválon, az Armani-divatbemutatón volt szeptember 2-án Velencében.

Úgy tudni, fiai, Carlo és Edoardo mellette vannak a kórházban.